Докато футболните фенове се подготвят за сблъсъка между Германия и Кюрасао тази вечер на Световното 2026, ние ви каним на едно вкусно пътешествие между Европа и Карибите. Сблъсъкът между двата отбора ще видим днес, в 20:00 ч. Запретвайте ръкави!

Единият отбор носи дисциплина, традиция и прецизност. Другият – слънце, ритъм и карибски вкус. И точно това противопоставяне можем да усетим не само на терена, но и в кухнята.

И докато коментаторите анализират тактиката и головите положения, вкъщи ще се води съвсем друга битка - коя чиния ще се изпразни първа. А ето как да приготвим традиционните ястия!

Немски брецел

Брецелът е един от най-разпознаваемите символи на Германия, особено на провинция Бавария. Хрупкавата кафеникава коричка и меката сърцевина го превръщат в любима закуска, която традиционно се поднася с масло, горчица или наденички.

Необходими продукти (за 8 брецела)

500 г бяло брашно

7 г суха мая (или 20 г прясна)

300 мл хладка вода

1 ч.л. захар

1½ ч.л. сол

30 г меко масло

За варенето:

1,5 л вода

3 с.л. сода бикарбонат

За поръсване:

едра морска сол

Начин на приготвяне

В купа смесете водата, маята и захарта. Оставете за около 5 минути.

Добавете брашното, солта и маслото и омесете гладко, еластично тесто. Покрийте и оставете да втаса около 1 час, докато удвои обема си.

Разделете тестото на 8 равни части. От всяка оформете дълъг фитил с дължина около 50–60 см и завъртете в характерната форма на брецел. Оставете оформените брецели върху хартия за печене за още 15 минути.

Загрейте фурната на 220°C. Кипнете водата и добавете содата бикарбонат. Потапяйте всеки брецел за около 20–30 секунди във водата, след което го извадете с решетъчна лъжица.

Подредете върху тава, поръсете с едра сол и направете лек разрез в по-дебелата част. Печете 12–15 минути до наситено златистокафяв цвят.

Малък трик: Именно краткото потапяне в алкална вода със сода придава на брецелите характерната тъмна коричка и специфичен вкус. Това е тайната на автентичните германски брецели.

Снимка: Canva

В Германия брецелите най-често се поднасят с масло, баварска сладка горчица, като гарнитура към наденички или просто с чаша бира по време на футболен мач или празник.

Карибско пиле с ананас

Кухнята на Кюрасао е микс от карибски, холандски и латински влияния. Тя е цветна, ароматна и леко пикантна – точно като футбола, който аутсайдерите често играят с много сърце.

Необходими продукти

500 г пилешко филе

1 консерва ананас или пресен ананас

1 червена чушка

1 глава лук

2 с.л. соев сос

1 с.л. мед

1 скилидка чесън

зехтин или олио

сол, черен пипер, чили по вкус

Начин на приготвяне

Нарежете пилето и го запържете до златисто. Добавете лук, чесън и чушка. Прибавете ананаса и сока му.

Овкусете със соев сос, мед и подправки. Оставете го да къкри 10–15 минути, докато сосът се сгъсти.

Снимка: Canva





Можете да добавите и гарнитура към протеина - пиле и боб. Традиционно в карибската кухня често се комбинират двата продукта.