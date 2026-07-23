Изтъняването на косата рядко започва внезапно. В повечето случаи първите признаци са трудни за определяне и много хора ги забелязват едва когато загубата на плътност вече е по-осезаема.

Добрата новина е, че ако проблемът бъде разпознат навреме, в много случаи може успешно да бъде овладян с подходящи грижи и консултация със специалист. Това обясняват дерматолози и трихолози пред British Vogue.

Защо косата започва да изтънява и как да разпознаем първите признаци?

Според специалистите най-честите причини са комбинация от няколко фактора. Сред тях са стресът, хормоналните промени и естественото стареене на организма. Недостигът на витамини, недостатъчният прием на белтъчини, силният физически или емоционален стрес, както и някои заболявания на скалпа, включително псориазис и себореен дерматит, също могат да доведат до изтъняване на косата.

Опашката ви става по-тънка

Един от най-ранните сигнали е промяната в обема на косата. Ако забележите, че трябва да увивате ластика повече пъти около опашката, отколкото преди, това може да означава, че косата постепенно губи своята плътност. Тази промяна често настъпва бавно и остава незабелязана, докато не стане по-осезаема.

Скалпът започва да се вижда повече

При жените един от най-характерните признаци е разширяването на пътя на косата или по-ясното очертаване на скалпа. При мъжете процесът обикновено започва с отдръпване на линията на челото и изтъняване в горната част на главата. Тъй като промяната настъпва постепенно, често се забелязва едва при сравнение със стари снимки.

Появяват се къси и фини косъмчета

Ако забелязвате множество къси, тънки косъмчета, не винаги става въпрос за начупване. Според дерматолозите това може да е признак, че космените фоликули започват да произвеждат все по-фини косми – характерен белег на изтъняването. Именно затова тези косъмчета не бива автоматично да се приемат за увредена коса.

Косата става по-чуплива

Изтъняващата коса често губи не само обем, но и своята здравина. Ако кичурите внезапно станат по-крехки, започнат да се късат по-лесно или изглеждат безжизнени, това може да е знак, че трябва да се потърси причината за промяната. Дерматолозите съветват подобни симптоми да не бъдат пренебрегвани, особено ако се появят за кратък период.

Снимка: iStock

Косопадът става по-силен

Нормално е човек да губи между 100 и 150 косъма дневно. Ако обаче започнете да откривате значително повече косми по възглавницата, четката или пода в банята, това вече може да е сигнал за проблем. Сред възможните причини са хормонални промени, драстично отслабване, небалансирано хранене, недостиг на витамини и минерали, силен стрес, прием на определени лекарства или неподходяща грижа за косата.

Снимка: iStock

Как можете да забавите изтъняването?

Експертите подчертават, че лечението зависи от причината, но в повечето случаи ранната намеса е най-важният фактор. Полезни могат да бъдат шампоани и серуми със съставки като миноксидил или кофеин, както и продукти със zinc pyrithione или кетоконазол при наличие на проблеми със скалпа. При някои хора дерматолог може да препоръча хранителни добавки, медикаментозно лечение или процедури като PRP терапия (плазмотерапия), лазерни терапии и масажи на скалпа. Не по-малко значение има и балансираното хранене, богато на белтъчини, плодове, зеленчуци, омега-3 мастни киселини и достатъчен прием на вода.