С дясната си ръка държи тенис ракетата, на лявата носи 6 гривни. Григор Димитров харесва победите на корта, Ейса Гонсалес, мотори, часовници, бижута и още много други неща. На ръката си носи няколко гривни, като има един модел, който не е сменял от години.
На 12 юни сили на корта в София ще премерят Григор Димитров и Стефанос Циципас. Мачът от Postbank Tennis Gala може да гледате пряко по bTV и на платформата VOYO.BG на 12 юни. Мачът е с демонстративен характер и, освен че ще зарадва феновете на този спорт у нас, ще подпомогне благотворителните каузи на фондацията на родния тенисист. В деня на мача ще откриете и цялото интервю, което даде любимият български тенисист пред екипа на btv sport преди дни!
Монако - мястото, което родната тенис звезда е избрал да живее и се случва срещата му с bTV Sport, за която бе с класически аутфит от бяла риза и черен панталон. И любимите бижута, с които не се разделя - 6 гривни носи на лявата си ръка. За късмет, моден вкус или подарък от любими хора?
Бижута за късмет
Черни детелини
Гривната с черни детелини на ръката на най-добрият български тенисист е на Van Cleef & Arpels Alhambra - една от най‑популярните колекции на бижутерийния бранд. Четирилистните детелини са от черен оникс със златен кант. Класическата линия е създадена през 1968 г., вдъхновена от формата на детелината като символ на късмет. Комбинирането на няколко гривни от различни камъни е част от стилистиката на марката за късмет в движение.
Всъщност още през 2024 Григор прави точно това - комбинира няколко гривни на марката, с камъни в различен цвят. През 2026 виждамеме, че е граничил тези бижута до само един модел.
Григор Димитров на среща с btvsport през 2024 г.
Символът на тази гривна е вдъхновен от архитектурата на дворците в Алхамбра, Гранада. Бижуто се носи като амулет за късмет. Много знаменитости го предпочитат и можем да ги видим на червен килим или други важни събития с такъв аксесоар. Такива гривни носят Кейт Мидълтън, Риана, Джулия Робъртс и др.
Тези гривни се предлагат в различни варианти:
Vintage Alhambra – класическа форма с оникс, перламутър или карнеол
Sweet Alhambra – по‑малки детелини, често на тънка верижка
Lucky Alhambra – смесени символи (звезда, сърце, детелина)
Моделите са изработени от жълто, бяло или розово злато. Ценовият диапазон на гривните е от 2000 € до над 15 000 евро, според модела и материала.
Розова гривна с кръст
Една гривна с тънка нишка прави впечатление на китката на Григор Димитров. Тя е в пастелно розов цвят. Има малък декоративен елемент под формата на кръст. Подобни модели имат брандовете Cartier, Tiffany & Co., Thomas Sabo, Bulgari.
Хората носят гривни с кръстчета по много различни причини – и духовни, и модни, и символични. Това е една от най‑старите и най‑заредени със значение форми, които се използват и за бижута.
Гривна с 9 разноцветни камъка
Louis Vuitton с детелини
Още една гривна с елемент детелина на китката на Григор Димитров ни направи впечатление. Този тип гривни са характерни за елегантен, градски стил, често комбинирани с часовници от висок клас — както е и при Григор Димитров. Детелините са стилизирани - в овална форма или с по-издължени листа. Те доказват, че дискретните детайли могат да превърнат един аксесоар в истинска забележителност. Плоските елементи са преплетени с отделни знаци, характерни за марката, а моделът е регулируем, което гарантира, че носенето му е удоволствие всеки ден и за всеки.
Григор Димитров носи още няколко гривни на ръката си, които са допълнени с различни символи.
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