С дясната си ръка държи тенис ракетата, на лявата носи 6 гривни. Григор Димитров харесва победите на корта, Ейса Гонсалес, мотори, часовници, бижута и още много други неща. На ръката си носи няколко гривни, като има един модел, който не е сменял от години.

На 12 юни сили на корта в София ще премерят Григор Димитров и Стефанос Циципас. Мачът от Postbank Tennis Gala може да гледате пряко по bTV и на платформата VOYO.BG на 12 юни. Мачът е с демонстративен характер и, освен че ще зарадва феновете на този спорт у нас, ще подпомогне благотворителните каузи на фондацията на родния тенисист. В деня на мача ще откриете и цялото интервю, което даде любимият български тенисист пред екипа на btv sport преди дни!

Монако - мястото, което родната тенис звезда е избрал да живее и се случва срещата му с bTV Sport, за която бе с класически аутфит от бяла риза и черен панталон. И любимите бижута, с които не се разделя - 6 гривни носи на лявата си ръка. За късмет, моден вкус или подарък от любими хора?

Бижута за късмет

Черни детелини

Гривната с черни детелини на ръката на най-добрият български тенисист е на Van Cleef & Arpels Alhambra - една от най‑популярните колекции на бижутерийния бранд. Четирилистните детелини са от черен оникс със златен кант. Класическата линия е създадена през 1968 г., вдъхновена от формата на детелината като символ на късмет. Комбинирането на няколко гривни от различни камъни е част от стилистиката на марката за късмет в движение.

Всъщност още през 2024 Григор прави точно това - комбинира няколко гривни на марката, с камъни в различен цвят. През 2026 виждамеме, че е граничил тези бижута до само един модел.





Григор Димитров на среща с btvsport през 2024 г.

Символът на тази гривна е вдъхновен от архитектурата на дворците в Алхамбра, Гранада. Бижуто се носи като амулет за късмет. Много знаменитости го предпочитат и можем да ги видим на червен килим или други важни събития с такъв аксесоар. Такива гривни носят Кейт Мидълтън, Риана, Джулия Робъртс и др.

Тези гривни се предлагат в различни варианти:

Vintage Alhambra – класическа форма с оникс, перламутър или карнеол

Sweet Alhambra – по‑малки детелини, често на тънка верижка

Lucky Alhambra – смесени символи (звезда, сърце, детелина)

Моделите са изработени от жълто, бяло или розово злато. Ценовият диапазон на гривните е от 2000 € до над 15 000 евро, според модела и материала.

Розова гривна с кръст

Една гривна с тънка нишка прави впечатление на китката на Григор Димитров. Тя е в пастелно розов цвят. Има малък декоративен елемент под формата на кръст. Подобни модели имат брандовете Cartier, Tiffany & Co., Thomas Sabo, Bulgari.



Хората носят гривни с кръстчета по много различни причини – и духовни, и модни, и символични. Това е една от най‑старите и най‑заредени със значение форми, които се използват и за бижута.