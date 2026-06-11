Монако е с площ от едва 2 кв км, но в него живеят повече световни шампиони на глава от населението, отколкото почти навсякъде другаде на планетата. Монте Карло е дом и на редица тенис звезди - благодарение на климата, сигурността, тренировъчните бази и международната свързаност, княжеството се е превърнало в предпочитано място за живот на елитните спортисти.

Монако не е просто луксозно княжество, то е концентрация на световен спортен елит - от Григор Димитров и Новак Джокович до Стефанос Циципас и Александър Зверев, редица тенис шампиони избират именно това място за дом. Монте Карло отдавна е неофициалната столица на професионалния тенис.

Въпреки че точният адрес и интериорът на техните домове се пазят в тайна, за да се гарантира сигурността и поверителността на личния им живот, тенисистите от време на време споделя в социалните мрежи моменти от спокойния и луксозен начин на живот в Монако и живописните гледки.

Броени дни остават до тенис събитието на годината у нас Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Гришо и Стефанос Циципас - то е на 12 юни, като мача ще може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG от 20:00 ч.

Новак Джокович

Когато става дума за тенис, малко имена могат да се сравняват с това на Новак Джокович. Сърбинът е носител на 24 титли от Големия шлем – повече от всеки друг тенисист в историята на мъжкия тенис. Той е прекарал рекордните над 400 седмици като номер едно в световната ранглиста и е единственият играч, който е печелил всеки турнир от сериите Masters 1000 поне два пъти.

Връзката на Джокович с Монако започва още в началото на неговата професионална кариера. Той закупува имот в Монте Карло през първите години на новия век и прекарва приблизително 15 години като официален жител на княжеството. Неговата резиденция е разположена на хълмовете над Средиземно море и дълго време служи като основна база за подготовка между турнирите.

Снимка: Getty Images

През кариерата си Джокович печели над 190 милиона долара само от наградни фондове – най-високата сума в историята на тениса. Освен това има многомилионни договори с глобални марки и е сред най-разпознаваемите спортисти в света.

Интересен факт е, че Монте Карло не е избрано само заради лукса. Районът предлага достъп до едни от най-добрите тренировъчни съоръжения в Европа, както и близост до международното летище в Ница. Това позволява на тенисистите да пътуват бързо до турнирите по света. Именно затова голяма част от елита на ATP избира да живее там.

Снимка: Getty Images

През кариерата си Джокович е печелил три пъти титлата на „Ролан Гарос“, десет пъти Australian Open, седем пъти "Уимбълдън" и четири пъти US Open. Той е олимпийски шампион и е считан от мнозина за най-успешния тенисист в историята. Неговото име е сред най-разпознаваемите спортни емблеми на планетата и именно затова е сред най-известните жители на Монако през последните две десетилетия.

Снимка: Getty Images

Григор Димитров

За България няма по-разпознаваем тенисист от Григор Димитров. Роден в Хасково през 1991 г., той се превръща в първия българин в историята, достигнал до Топ 3 на световната ранглиста при мъжете. Официалната му резиденция е Монте Карло, Монако, където живее и тренира през голяма част от професионалната си кариера.

Още като юноша Димитров прави впечатление на тенис света. През 2008 г. печели едновременно титлите на „Уимбълдън“ и US Open при юношите – постижение, което го превръща в една от най-големите надежди на спорта.

Снимка: Getty Images

Професионалната му кариера достига своя връх през 2017 г. Тогава Григор печели финалния турнир на ATP в Лондон, известен като ATP Finals. Това е най-престижната титла в кариерата му и едно от най-големите постижения в историята на българския спорт. След този успех той достига до рекордното за себе си трето място в световната ранглиста.

През годините Димитров достига полуфинали на „Уимбълдън“, Australian Open и US Open, както и четвъртфинал на „Ролан Гарос“. Той печели девет ATP титли и натрупва десетки милиони долари от наградни фондове. Само от официални турнирни приходи печалбите му надхвърлят 30 милиона долара.

Една от причините Григор да избере Монако е възможността да тренира ежедневно с най-добрите тенисисти в света. В различни периоди негови съседи и тренировъчни партньори са били Новак Джокович, Даниил Медведев, Александър Зверев и други играчи от световния елит.

Снимка: Getty Images

Извън корта Димитров е един от най-разпознаваемите български спортисти в международен план. Освен това участва в благотворителни инициативи и подкрепя социални проекти в България, включително дарения за болници и програми за деца.

Димитров често споделя в интервюта, че Монако е неговият истински дом, където намира спокойствие, прекарва свободното си време и презарежда силите си между тежките турнири.

Той използва местните първокласни съоръжения за своята подготовка и редовно провежда фитнес и тенис тренировки на кортовете в Монте Карло. Григор редовно участва в престижния турнир от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, като на кортовете в Монако винаги се радва на сериозна подкрепа от публиката.

Снимка: Getty Images

Наскоро Григор сподели забавна случка от 2020 г., когато френската полиция в Монако е отнела шофьорската му книжка за превишена скорост. Интересното е, че в същия ден и по същата причина е бил спрян и колегата му Даниил Медведев.

„В моя защита, това беше веднага след първия турнир на турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен. Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: „Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?“ Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако“, каза Димитров във видеоклип, публикуван в YouTube канала на UTS Tour.

Според българина скоро се появила полицията и му наредила да спре. Казали му, че ограничението на скоростта е преминато многократно.

„Отнеха ми книжката и ме глобиха с огромна глоба. И изведнъж чух отзад: „О, Григор, и ти. Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: Даня! Тогава жена му дойде да ни вземе – той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка. Обадихме се на всички да ни вземат“, каза Димитров, добавяйки, че книжката му е била отнета за шест месеца.

По улиците на Княжеството българинът често може да бъде забелязан да управлява своя впечатляващ златист автомобил Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Снимка: Getty Images

Стефанос Циципас

Стефанос Циципас е една от най-ярките звезди на новото поколение в тениса, като неизменно е част от световния Топ 10.

Роден през 1998 г. в Атина, Гърция, той израства в спортно семейство – майка му е бивша професионална тенисистка, а баща му е негов дългогодишен треньор.

Снимка: Getty Images

Циципас се откроява още като юноша и печели Junior Wimbledon през 2016 г. Това е първата голяма индикация за бъдещия му потенциал.

В професионалната си кариера достига финал на „Ролан Гарос“ 2021, финал на Australian Open 2023, двукратен победител в ATP Finals, множество титли от ATP турнирите, постоянно присъствие в топ 10 на ATP.

Циципас е известен и със своя агресивен еднорък бекхенд, който се смята за един от най-естетските в съвременния тенис.

Снимка: Getty Images

Изборът му на Монако е стратегически – възможност за целогодишна подготовка при отлични условия и лесно пътуване към всички големи турнири в Европа и света. Стефанос Циципас избира Монте Карло за свой постоянен дом. Той притежава луксозен апартамент в княжеството и често използва отличните местни съоръжения, за да провежда подготовката си между големите турнири от ATP тура.

Тенис звездите рядко споделят как изглеждат именията им, но вижте как изглежда домът на Циципас в Монако тук:

Снимка: Instagram/@stefanostsitsipas98

„Новият дом е място, където се създават спомени и се сбъдват мечти", написа Циципас в Инстаграм, когато сподели, че се сдобил с ново жилище в Монако. Публикацията в социалната мрежа показва Циципас, застанал на новия си балкон, от който се открива гледка към разпознаваемите скали Tête de Chien.

Александър Зверев

Александър Зверев е сред най-успешните тенисисти на своето поколение и един от най-известните германски спортисти на 21 век.

Роден през 1997 г. в Хамбург, той идва от семейство на професионални тенисисти. Баща му Александър Зверев-старши и майка му Ирина Зверева са бивши съветски тенисисти, така че още от най-ранна възраст Александър израства в среда, изцяло свързана със спорта.

Снимка: Getty Images

Още като юноша специалистите го определят като бъдещ световен номер едно. Той оправдава очакванията сравнително бързо и още преди да навърши 21 години вече е сред най-добрите тенисисти в света.

Сред най-големите му постижения са: Олимпийски шампион от Олимпийските игри в Токио 2020, двукратен шампион на ATP Finals, победител в множество турнири от сериите Masters 1000, осител на над 20 ATP титли, финалист в турнири от Големия шлем, постоянен член на световния Топ 10 в продължение на години.

Зверев става първият германец след Борис Бекер и Михаел Щих, който успява да се наложи трайно сред абсолютния световен елит.

Снимка: Getty Images

Физическите му данни също впечатляват. С ръст от 198 см той е сред най-високите тенисисти в световния елит. Неговият сервис редовно достига скорости над 220 км/ч, което го прави един от най-опасните играчи на твърди настилки.

До средата на 20-те години на настоящия век Зверев вече е натрупал десетки милиони долари от наградни фондове и рекламни договори. Той е сред най-разпознаваемите лица на германския спорт и една от водещите фигури в световния тенис.

Той често се подготвя в известната Mouratoglou Academy, намираща се в близост на Френската ривиера.

На ежегодния престижен турнир на клей в Монако (Monte-Carlo Masters) германецът има сериозна история. По време на последното издание през април 2026 г. Зверев достигна до полуфиналите, където отстъпи пред италианеца Яник Синер.

Снимка: Getty Images

Даниил Медведев

Даниил Медведев е една от най-големите фигури на своето поколение сред тенисистите, които живеят в Монако.

Роден през 1996 г. в Москва, Медведев започва да играе тенис още като дете. През юношеските си години семейството му се премества във Франция, което му позволява да тренира в една от най-силните тенис среди в света.

Кариерата му прави огромен скок през периода 2019–2021 г. Тогава той достига множество финали от Големия шлем и се утвърждава като основен конкурент на големите звезди от ATP тура.

Снимка: Getty Images

Най-големият му успех идва през 2021 г., когато печели US Open 2021. На финала побеждава Новак Джокович и прекъсва опита на сърбина да завърши календарен Голям шлем.

Сред основните му постижения са: титла от Големия шлем, победител в ATP Finals, множество титли от сериите Masters 1000, световен №1 в ATP ранглистата и един от малкото играчи извън „Голямата тройка“ (емблематичното наименование на тримата най-велики и доминантни състезатели: Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович), достигнали върха на мъжкия тенис през 21 век.

Медведев е известен със своя необичаен стил на игра. Анализаторите често го определят като един от най-трудните противници за подготовка, защото комбинира нестандартна техника с изключително висока ефективност.

Освен със спортните си успехи, Медведев е известен и със своя интелектуален подход към играта. Преди да се посвети изцяло на професионалния тенис, той изучава приложна икономика и математика, което често се споменава като една от причините за аналитичния му стил на корта.

Снимка: Getty Images

Към средата на 2020-те години Медведев остава един от най-успешните и разпознаваеми тенисисти в света, а присъствието му в Монако затвърждава репутацията на княжеството като неофициална столица на световния тенис.

Какво сподели преди дни Григор Димитров пред спортния журналист на bTV Гергана Гунчева - гледайте във видеото: