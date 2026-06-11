Циципас е известен с това, че има нестандартно поведение и мислене извън тениса. Той често изненадва феновете с действия, които нямат нищо общо със спорта. Например, през 2025 г. той изтри всички хора от социалните мрежи и остави да следва само Григор Димитров, което предизвика огромен интерес. Кой е Стефанос Циципас извън корта- звездата, която идва за мач с Григор в София.

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На 12 юни 2026 г. Циципас пристига в София за демонстративен мач срещу Григор Димитров в „Арена 8888“. Събитието е част от Postbank Tennis Gala, а част от приходите ще бъдат дарени за млади таланти. Мача може да гледате пряко по bTV и онлайн на VOYO; на 12 юни (петък) от 20:00 часа. .

Циципас е активен създател на съдържание - снимки, философски текстове, влогове, пътешествия. Но периодично прави „дигитални детокс“ експерименти - като гореспоменатото масово изтриване на последвани профили. Той често снима, монтира видеа и публикува минифилми от своите пътувания. Известен е с това, че обича да снима с дрон, да пише кратки текстове, да споделя философски размисли и да пътува до екзотични места.

Гръцкият тенисист има ясно изразена духовна страна. Той споделя, че не може да излезе на корта без своя талисман – колие, подарено от баба му, както и без любимата си лента за глава. Преди мач медитира 15–20 минути и прави дихателни упражнения, за да успокои нервната система.

Стефанос Циципас и Григор Димитров - приятелство

Циципас и Григор се сближават по време на Laver Cup. Фактът, че в един момент следва само Григор в Instagram, показва колко специално е това приятелство. Двамата са особено близки и често си споделят неща, за които не се говори често - психично здраве и паник атаки. От интервютата му личи, че е човек, който се влияе силно от емоциите, търси спокойствие и вътрешен баланс и често се отдръпва от света, когато е под напрежение.

„Много съм близък с Григор и често разговаряме. Той е страхотен човек и имаме отлични отношения. Говорим за психичното здраве, но тези разговори искам да останат между нас.“

Стефанос Циципас и Паула Бадоса

Двамата тенисисти започват своите любовни отношения през лятото на 2023 г. Феновете на тениса дори им измислят прякор, подобен на Бранджелина на Брат Пит и Анджелина Джоли. Тях обаче ги наричат "Цицидоса". Двамата създадоха и общ профил в социалните мрежи, където споделяха моменти от живота извън корта. Въпреки бурната им любов и общата тема - тенис, двамата се разделят. Като причина за това се изтъква именно кризата в кариерите им. Малко преди раздялата Циципас има само една спечелена титла - в Дубай. Паула пък макар да е на 28 г. вече иска да се пенсионира от тениса. Семействата на двамата тенисисти не са били причина при раздялата, нито пък изневяра, твърдят от испанското издание "Hola!"

Снимка: Getty Images

Общият им профил в Инстагра е изтрит. Като причинина изтъкват професионалния натиск, контузиите, както и постоянния медиен интерес. Циципас претърпява тежък спад в кариерата си заради раздялата с красивата испанска тенисистка. Те го провокират и да споделя доста емоционални статуси.

"Знаеш, че някой е истински влюбен, когато започне да игнорира червените лампи, за които други хора са те предупреждавали преди това".

Снимка: Getty Images

През 2026 г. в медиите започнаха да се появяват информации, че Циципас има нова приятелка - бившата колежанска тенисистка Кристен Томс. Тя е американка и след като приключва с тениса се насочва към модата, спортния маркетинг и работа като инфлуенсър.

Стефанос и майка му Юлия

Юлия Салникова или Юлия Апостоли е майката на Циципас. И като всяка майка се опитва да се грижи за дедето си, макар то вече да е мъж на ....години с

Когато е с него на мач, не просто стиска палци, а действа активно, както само една майка може - подрежда напиткитете му, върти чадъра така че най-добре да го пази от слънцето, носи и тенис топки, които той да подпише.

Снимка: Getty Images

Самата Юлия също е била тенисистка. Баща й, който е олимпийски шампион с футболния тим на СССР от Мелбърн 1956 и трикратен шампион на СССР с Динамо Москва и Спартак Москва, я насочва към гмуркането, но тя предпочита този спорт. Много хора наричат кариерата му семеен бизнес, защото негов треньор е баща му Апостолос. Той е най-големият от четирима синове.