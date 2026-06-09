Гръцкият тенисист Стефанос Циципас от години е сред най-разпознаваемите лица в мъжкия тенис. Той е един от най-успешните играчи на своето поколение - сред значимите му постижения са финалите от Големия шлем, трикратен шампион на Мастърс турнира в Монте Карло, полуфиналист на Australian Open още през 2019 г.

Освен със спортните си успехи, Стефанос впечатлява и с харизматично присъствие и често привлича вниманието с личния си живот. И макар да не е сред спортистите, които обичат да афишират романтичните си отношения, няколко от връзките му станаха публично известни през последните години.

След броени дни, на 12 юни в София, Стефанос Циципас ще се изправи срещу Григор Димитров. Преди важния мач, нека проследим кои са значимите жени в живота на Стефанос.

Паула Бадоса – връзка в светлините на прожекторите

Безспорно най-коментираната връзка на Циципас е тази с колежката му - испанската тенисистка Паула Бадоса. Двамата потвърдиха отношенията си през лятото на 2023 г., след като първоначално породиха слухове с общи появи по турнирите и публикации в социалните мрежи.

Връзката им бързо се превърна в една от най-популярните в света на тениса. Феновете дори им дадоха прозвището „Tsitsidosa“ (Цицидоса) – комбинация от фамилиите им. Двамата създадоха и общ профил в социалните мрежи, където споделяха моменти от живота извън корта.

Снимка: Getty Images

Двамата окончателно се разделиха през 2025 г., с което приключи една от най-следените любовни истории в съвременния тенис. Те премахнаха общия си профил в Instagram и изтриха всички съвместни снимки. Сред причините изтъкнаха професионалния натиск, контузиите, както и постоянния медиен интерес.

Теодора Петалас – една тиха любов

Преди шумната връзка с Бадоса, Циципас има отношения с гъркинята Теодора Петалас. Започват да излизат заедно през 2019 г., след среща в Ню Йорк. Циципас често я описва като изключително важен човек в живота си, който му носи баланс. Пред медиите той е споделял: „Тя е най-добрият ми приятел. Помага ми да остана стъпил на земята.“

Теодора рядко можеше да бъде видяна в ложата на тенисиста по време на мачове, а папараците изключително трудно успяваха да ги уловят заедно.

Снимка: Getty Images

Отношенията между двамата бяха подложени на изпитание, тъй като Теодора живее и работи в Лондон като маркетингов специалист, докато Стефанос непрекъснато пътува по турнири по целия свят. Така, през г. пътищата им се разделиха. Макар нито един от тях да не коментира подробно причините за раздялата, според редица публикации в тенис общността са останали приятели.

Кристен Томс - новата тръпка на тенисиста

През 2026 г. в медиите започнаха да се появяват информации, че Циципас има нова приятелка - бившата колежанска тенисистка Кристен Томс. Тя е американка и след като приключва с тениса се насочва към модата, спортния маркетинг и работа като инфлуенсър.

Снимка: Getty Images

Първите слухове и папарашки снимки на Стефанос и Кристен се появиха в Атина през лятото на 2025 г. А Официалното потвърждение дойде през януари 2026 г., когато двамата споделиха романтични кадри от общо пътуване и почивка.

Днес Кристен редовно придружава Стефанос. През пролетта на 2026 г. тя беше забелязана в ложата му по време на турнирите в Маями, Монте Карло и Мадрид, където двойката сподели емоционални моменти пред камерите.

Броени дни остават до тенис събитието на годината у нас Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Гришо и Стефанос Циципас - то е на 12 юни, като мача ще може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG от 20:00 ч.

Какво сподели преди дни Григор Димитров пред спортния журналист Гергана Гунчева - гледайте във видеото: