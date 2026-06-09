Манон Даян е млада френска тенисистка в инвалидна количка, която през 2026 г. става част от една от най-трогателните инициативи в историята на „Ролан Гарос“. За втори пореден път в турнира от Големия шлем деца и млади спортисти с увреждания са включени в ролята на т.нар „ball kids“ - децата, които подават топките на състезателите.

Според френското издание Le Dauphiné Libéré, Манон е състезателка от клуба Bourgoin-Jallieu и вече е част от френската система на тенис в инвалидни колички. Тя дори участва в съпътстващи събития на „Ролан Гарос“, включително като носител на топките преди финални срещи, което е специален жест на признание от организаторите.

Инициативата на „Ролан Гарос“ през 2026 г. е вторият случай в историята на Откритото първенство на Франция, в който участници в инвалидни колички преминават обучение и влизат в официалния екип на ball kids. 17-годишната Даян не е просто гост или част от церемония, а реален член на организационния екип, който подпомага провеждането на мачовете.

Инициативата е част от по-широката политика на турнира и международната тенис федерация за приобщаване и достъпност в спорта, като участниците изпълняват реални задачи на корта, а не символични роли.

„Важно е да покажем на младите хора, че без значение от тяхното увреждане, без значение от кой клуб са, всеки е добре дошъл да бъде част от турнира“, Артур Бонгранд, ръководител на момчетата и момичетата, подаващи топките.

Историята на Мелвил, който също участва в „Ролан Гарос“ през 2026 г., прочетете тук:

Все по-близо до мечтата

Манон и Мелвил пристигнаха в Порт д'Отьой в началото на втората седмица, за началото на турнира по тенис за хора с инвалидни колички. „Разрешено ни е да събираме топките само за мачове по тенис за хора с инвалидни колички, за безопасността на играчите , обяснява Манон пред Franceinfo. Това е възможност да се срещнем с някои от водещите фигури в спорта, както тя разказва отстрани на корт номер 13: „Събирах топки за няколко френски играчи като Фредерик Катанео, Гийом Лаже на двойки и Полин Дерулед. Днес събирам за Ксения (Шасто), така че съм много щастлива.“

За Манон, присъствието по време на турнира „те кара да искаш да играеш “. „Обикновено се връщам след около две седмици на същите тези кортове за френското първенство“, продължава тя. „И се надявам, че един ден ще мога да дойда на тези кортове, за да играя на Ролан Гарос; това би било наистина невероятно.“

Снимка: https://www.instagram.com

„Гледам „Ролан Гарос“ от малка, така че е невероятно да съм тук, на тези клей кортове. И още повече, че помагам на играчите по някакъв начин, опитвайки се да създам възможно най-добрите условия за тях, за да могат да се фокусират единствено върху играта си. Това е едно наистина страхотно и магично преживяване“, споделя тя в специално интервю за турнира.

„Всички, които подават топки на състезателите са търпеливи и внимателни. Накараха ни да се почувстваме добре“, продължи тя.

Коя е Манон?

Преди рядко заболяване да я парализира от кръста надолу преди три години, тя беше смятана за една от най-талантливите тенисистки в клуба си и се надяваше да стане професионалистка. Като отново удря тенис топката, тя се опитва да изгради отново живота си, да проходи отново. И най-вече да бъде щастлива.

Спортистката, чиято стая е пълна с трофеи и медали, спечелени на тенис кортове из цяла Франция, споделя пред Le Progrès през февруари: „Краката ми вече не работят, тялото ми ме изостави.“

От началото на 2023 г. рядко състояние, наречено дистония, предизвикано от психологическа травма, е изкривило десния ѝ крак, което ѝ пречи да живее нормален тийнейджърски живот и да изпълнява мечтите си.

Дистонията е неврологично двигателно нарушение, което причинява неволеви мускулни контракции. Те водят до повтарящи се, усукващи движения или принудителни абнормни пози на тялото.Състоянието може да бъде болезнено и да засегне един мускул, група от мускули или цялото тяло.

След дългото си отсъствие в социалните мрежи тя публикува изявление през 2024 г., в което обяснява, че провежда лечение с инжекции с ботулинов токсин. Въпреки всичко тествано, нищо не показва резултати. Лекарите също не могат да потвърдят дали и кога тя може да се оправи напълно.

Снимка: https://www.instagram.com

Първите ball kids в инвалидни колички на „Ролан Гарос“

Първите деца в инвалидни колички, които влизат в историята на „Ролан Гарос“ като ball kids, са Клео Гинтердаеле и Марсо льо Талек. Те участват в инициативата през 2025 г., когато за първи път организаторите на турнира включват деца с увреждания в ролята на подаващи топките по време на официалната програма на надпреварата.

Според официалните канали на „Ролан Гарос“, това е първият случай, в който деца в инвалидни колички преминават обучение и участват като пълноправни ball kids на турнир от Големия шлем.

Именно успехът на тази първа група поставя основата за продължаване на програмата и през следващите издания на турнира, включително разширяването ѝ с нови участници през 2026 г.