Алберт Попов е едно от големите ни имена в ски алпийските дисциплини. Само на 28 години, той вече може да се похвали с множество спортни постижения. Участието в Милано/Кортина 2026 е неговото трето на Зимни олимпийски игри. За жалост, той отпадна в първия манш на слалома, но до него винаги стои женско царство, което е неговата опора, както по време на големите победи, така и в трудните моменти.

Семейството – 4 сестри и 1 брат

Алберт Попов е роден в София на 8 август 1997 г. Родителите му Мартина и Димислав имат и още едно общо дете – Александра, която също се състезава в алпийските ски. Двамата се разделят, а от новите си партньори имат още по 2 деца. Така освен с родната си сестра, Аби, както го наричат близките, се сдобива и с още 3 сестри и 1 брат. Общо Алберт има 4 сестри и 1 брат. Всички те карат ски и се занимават със зимни спортове.

Любовта към ските идва от майката на Алберт. Мартина Попова е бивша скиорка. Тя е тренирала в школата на ЦСКА, но контузия слага край на кариерата ѝ. Желанието й е децата й да тренират за здраве, дисциплина и оформяне на характер, а не толкова за победите.

"Когато Алберт и сестра му Александра бяха малки, ставахме всяка сутрин в 5:00, за да могат да карат ски на Витоша. В нормалните часове, след 9:00, пистата беше заета от туристи. Никога не съм имала колебания, когато някой не искаше да излиза от леглото, бях категорична – в спорта без постоянство нищо не се постига“, споделя тя в интервю.

Деница – дамата на сърцето му

Винаги до своя любим е и неговата годеница Деница Чаева. Двамата се запознават като деца по пистите на Витоша, но любовта им пламва по-късно. Той й предлага брак преди 4 години, докато пътуват из Европа на алпийското езеро Бодензее. Тя без колебание казва „Да“.

„Купонът продължава“, написа тогава Алберт под снимки, на които Деница гордо позира с годежния пръстен.

През януари двамата отбелязаха 10 години заедно. „10 години са много и малко, а минаха неусетно. Благодаря ти, че си до мен. И че още ме търпиш. Обичам те“, обясни се в любов Попов в социалните мрежи, споделяйки снимки и спомени от моментите им като двойка.

Деница споделя страстта на Алберт към зимните спортове. Тя самата е бивша ски състезателка и е най-големият му критик, но и мотиватор.

"Това е най-голямата негова мечта, която и аз споделям, и съм много щастлива. Повече от много щастлива“, бяха първите думи на Чаева, след като Попов спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо през януари 2025 година, което е историческо представяне за страната ни.

"Жена ми ме подкрепя. Била е и тя скиорка, знае с какво се е захванала. Помага. Да е жива и здрава“, категоричен е Алберт, когато говори за своята годеница.

Кая – която вече иска да е като „тати“

Най-малката фенка с фамилия Попова е Кая. Дъщерята на Деница и Алберт се роди навръх Цветница през 2023 година. Още от малка тя обикаля с мама и татко по време на подготвителните периоди.

„Така на мен ми е по-леко, а и на тях. Със сигурност не е лесно, но пък е поредното житейско предизвикателство. Това нещо ми дава сили, зарежда ме. Няма нищо по-хубаво от това едно дете да ти каже "тати"!“, споделя Алберт в интервю за bTV през 2024 г.

Триумфът от Мадона ди Кампильо Алберт посвещава именно на дъщеря си Кая, която по това време няма навършени 2 годинки.

„Тя знае, че тати кара ски и че всеки уикенд го гледаме по телевизията. Вика за него, беше много щастлива“, коментира Деница.

Като дете на спортисти, Кая вече знае какво е да караш ски. Алберт Попов често споделя мили семейни моменти на пистата, където виждаме дъщеря му, облечена с пълна екипировка.

