Тервел Замфиров накара цяла България да се гордее. Само на 20 г. той донесе първия медал от Зимна олимпиада от две десетилетия насам, печелейки бронз в паралелния гигантски слалом в сноуборда. Зад този успех обаче не стои само талант и желязна дисциплина, а и едно необикновено голямо семейство. Израснал е сред още седем братя и сестри, научен от малък на отборен дух, постоянство и отговорност.

Кой е Тервел Замфиров

Тери, както го наричат на галено близките, е роден на 22 февруари 2025 г. в София. Бронзът от Милано/Кортина идва като подранил подарък за рождения му ден. Още по-ранният подарък, който сам си направи, е спечелването на гигантския слалом на родна земя – в Банско, на 18 януари тази година.

Той е световен шампион от 2025 г. в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария. Четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (парелелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си Малена Замфирова. През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия.

Извън зимните спортове Тервел се занимава и с тенис, джудо, мотокрос, кайтсърф и има медали в над 10 други спорта.

Когато не тренира, Тервел учи – той е студент по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет. За него е важен балансът между спорт и наука – философия, с която е закърмен.ю от своите родители.

Семейството – опора и вяра

Тервел идва от семейство с традиции както в медицината, така и в спорта. Родителите му са ветеринарни лекари, но и бивши спортисти.

„Семейството е в основата на всичко“, категоричен е Замфиров в съвместно интервю, което дават с баща му през април 2025 г. в предаването „120 минути“.

Най-голямата опора в живота на Тервел е именно неговият баща – Анатолий Замфиров. Той е не само родител, но и треньор на бронзовия ни медалист.

„Баща ми ме научи да карам сноуборд, когато бях още дете и до ден днешен е мой треньор и най-важен съветник и учител в живота“, споделя шампионът.

Общо 8 братя и сестри

Тервел има общо 7 братя и сестри, за които винаги казва, че го подкрепят. И те като него са закърмени със спорт и тренират.

„Всичките ми братя и сестри спортуват, състезават се и ме подкрепят всячески. Моето семейство ми е дало пример, посочило ми е пътя и ме подкрепя на всяка крачка“, заявява Замфиров в интервю от февруари 2025 г.

Голямата фамилия Замфирови има общ профил в Инстаграм, в който качва забавни видеа от живота на „8 деца под един покрив“. Имената на братята и сестрите му са Малена, Мартин, Биляна, Семела, Борис, Анди и Никола.

На младежкото световно първенство по сноуборд в Закопане (Полша) през март 2025 г. България беше представена от двама братя и две сестри от семейство Замфирови, което е само по себе си невероятен факт, дори и в световен мащаб. Тогава в състава на младежкия ни тим влезе Тервел, като най-опитен, както и брат му Мартин, а при девойките – двете му сестри – Малена и Биляна.

Малена – сестра и партньор на пистата

До Тервел на пистата и извън нея неизменно стои Малена Замфирова – не просто негова сестра, а равностоен състезател и едно от най-ярките млади имена в световния сноуборд. Двамата често са определяни като златния тандем на българските зимни спортове – брат и сестра, които се подкрепят, мотивират и печелят заедно.

Едва на 16, Малена вече има зад гърба си впечатляваща спортна кариера. Тя се състезава в дисциплините паралелен слалом и паралелен гигантски слалом. На 2 март 2025 година се класира на втора позиция в дебютния си старт от световната купа по сноуборд в Криница, Полша. Два дни по-късно, на световното първенство за младежи и девойки до 23 г. в Закопане, Полша, отново е втора в дисциплината паралелен гигантски слалом, а на следващия ден печели сребърен медал и в паралелния слалом. В края на 2025 година е обявена за най-добрия млад спортист в Европа.

