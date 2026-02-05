С наближаването на старта на зимните олимпийски игри в Милано–Кортина станахме свидетели на истинска модна надпревара. Спортното събитие, което предстои да видим, стана доказателство, че спортът и модата вървят ръка за ръка. Униформите вече не са просто екипировка – те са визитна картичка на всяка от държавите.

В столицата на модата, италианското дизайнерско наследство на фон и някои от най-големите модни къщи в света зад кулисите, екипите на отборите за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026 изглеждат така, сякаш са създадени не само за снежните писти, но и за подиумите на международните седмици на модата.

От 6 до 22 февруари 2026 г. Европа ще бъде домакин на едно от най-очакваните спортни събития в света, а съревнованието извън леда и пистите вече се оформя като истински стилен спектакъл.

Както и на предишните Игри, и този път церемониалните визии са поверени на емблематични имена като Ralph Lauren, Emporio Armani, Moncler, Le Coq Sportif и Lululemon, докато спортните екипи от Adidas и други спортни гиганти са създадени да издържат на екстремни условия – висока надморска височина, студ и скорост. Формата впечатлява, но функцията остава ключова, особено за олимпийските и параолимпийските спортисти.

Най-добрите визии на държавите, участници в Зимните олимпийски игри

Монголия

Отборът на Монголия отново е сред най-обсъжданите. Униформите на Goyol Cashmere преосмислят традиционната дреха „дил“ в съвременна, елегантна кройка. Луксозният кашмир, копринените детайли и мотивите, вдъхновени от номадската култура.

САЩ

Ralph Lauren отбелязва 10-и пореден олимпийски цикъл като официален дизайнер на Team USA. Церемониалните униформи комбинират зимно бели вълнени палта, плетива с американското знаме и изчистени силуети. За закриването – спортни пухени якета със ретро ски вдъхновение. Всяка визия носи усещане за „вечен американски стил“.

Снимка: https://www.instagram.com

J.Crew внася алпийска носталгия в гардероба на отбора на Сащ за Ски и Сноуборд с лимитирана колекция от плетива и връхни дрехи. Бранда на Ким Кардашиян, Skims, от своя страна, разширява партньорството си с отбора с капсулна колекция от луксозни базови слоеве и домашно облекло в червено, бяло и синьо.

Италия

Emporio Armani и линията EA7 обличат домакините в изцяло бяла палитра – в хармония със заснежените върхове на Доломитите. Униформите впечатляват с прецизно кроене, триизмерна бродерия „Italia“ и фин детайл: текстът на италианския химн, отпечатан от вътрешната страна на якетата.

Канада, Великобритания и Франция

Lululemon залага на емблематичния кленов лист, превърнат в красив дизайн с трансформиращи се елементи.

Великобритания комбинира спортната функционалност на Adidas с класическата елегантност на Ben Sherman, докато Le Coq Sportif представя френски шик с винтидж нотки от 70-те и устойчива визия.

България

Александра Фейгин е водещата българска фигуристка, която представя страната ни на най-високо ниво в фигурното пързаляне. Тя участва в Зимните олимпийски игри в Пекин 2022, където се класира за финалната част и завърши 24-та в свободното пързаляне при жените.

След отличното си представяне и успешното класиране на Световното първенство по фигурно пързаляне през 2025 г., Александра си осигури квота и за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортине д’Ампецо 2026, където ще се стреми да подобри резултатите си.

Тя показа екипа си в публикация в Instagram.

Снимка: https://www.instagram.com

Цветовата комбинация от червено, бяло и зелено е използвана чисто и балансирано, без излишна натовареност. Доминиращото червено придава енергия и сила на визията, докато зелените детайли внасят свеж акцент и модерно излъчване.

Силуетът на якетата е функционален и универсален – достатъчно техничен за зимни условия, но и с градско звучене, което позволява екипите да изглеждат актуално и извън спортната среда. Впечатление правят и детайлите, като националният герб.

Норвегия

Dale of Norway се завръща с олимпийски плетива, вдъхновени от историческото си наследство още от 1956 г. Чистата норвежка и мериносова вълна, съчетана с традиционни геометрични мотиви.

