След като Марин спечели безпрецедентно първото място в съревнованието между ергените, той има възможността да покани дамата на сърцето си на специална среща. Освен златния ключ за имението, той печели и правото и да се впусне в най-луксозната и високоадреналинова среща – летене с парапланер.

Без колебание ергенът избира за екстремното приключение Цветелина Ненова. Тя с удоволствие приема предизвикателството. „Нямам търпение да го опитам, звучи много екстремно и вълнуващо и нямам търпение да го опитам“, споделя тя.

Малко по-късно двамата участници се срещат сами на плажа. Споделят един пред друг, че не се страхуват от предизвикателството – въпреки височината и липсата на опит. И очакват с нетърпение да изживеят тръпката от летенето с парапланер.

Неочаквано, обаче, начинанието им се осуетява заради неблагоприятни метеорологични условия. „Проблемът не е, че аз не съм си изкарал готино, а че не успях да осигуря това за нея“, споделя разочарованието си пред камерите Марин.

Снимка: bTV

Все пак, въпреки че плановете им са осуетени, и Марин и Цвети, приемат случващото се с усмивка – убедени, че „пак ще си изкарат добре.“ За тях най-важен остава фактът, че са във взаимната си компания. И планират да се разходят на фона на залязващото слънце, а малко по-късно да се отдадат на романтична вечеря – на свещи и чаша вино.

Как протече срещата между двамата участници и защо, в крайна сметка, Марин остана разочарован от своята дама, споделяйки: „Цвети е прекрасно момиче, но ми идва малко неекспресивна. Не виждам емоция, пламък в нея“, гледайте в двете видеа - горе и долу в публикацията:



