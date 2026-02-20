Марин и Цветелина Ненова рязко се сближиха по време на фотосесията "Любов в джунглата" в "Ергенът" 5. Тя се чувстваше повече от комфортно в неговата компания, докато снимаха, а той отбеляза, че бързо е усетил колко е отпусната. Това нейно поведение определено му хареса и къдравия красавец даде своята роза на Цвети, което бе обещание за романтична среща.

Танцът на любовта, който отвори сърцата на Марин и Цветелина

Двамата отидоха на романтична вечеря заедно и започнаха да си говорят така сякаш се познават от години. С вкусна храна и хубава музика, обстановката беше досущ като в приказка. Марин сподели свои лични истории с Цвети и няколко пъти повтори колко силно я е усетил по време на фотосесията. Поведението му бе поведение на човек, който започва да се увлича и да изпитва истински романтични чувства. Той гледаше Цветелина директно в очите, без да отмества поглед и дори я покани на специалентанц за двама. С този жест, той още по-категорично заяви вълнението си към нея. Двамата танцуваха нежно и се гледаха в очите почти като влюбени.

"Скъсяваш бързо дистанцията, което е наистина специално!" - директно й каза Марин.

По рано пък, по време на фотосесията самата Цветелина направи откровено признание:

"Много обичам да пипам Марин!" - заяви смело тя.

Разбира се, дойде време и за по-задълбочените въпроси. Когато намесиха темата за прошката, Марин заяви, че очите на Цвети определено биха я издали, ако наистина съжалява за нещо. Къдравият ерген изглеждаше изключително радостен, но и същевременно спокоен в компанията на малката Цвети. А тя от своя страна май също започва да изпитва все по-силно привличане към него.

