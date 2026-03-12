Церемонията на розата в епизод 14 на „Ергенът“, сезон 5, се превърна в една от най-изненадващите досега. Водещият Наум Шопов излезе пред участниците с две червени рози и разкри тайна, която до този момент знаеха единствено зрителите.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

В имението има три жени със специална мисия – тайните изкусителки - Марая, Кати и Санта Китана. Тяхната задача бе да използват всички свои умения във флирта, за да стигнат до страстна целувка с някой от тримата ергени и да ги отклонят от основната им цел – да открият любовта.

За изпълнението на задачата им имаше предвидена и награда – първата, която успее да съблазни някой от ергените до страстна целувка, е трябвало да получи специално колие.

Планът обаче се променя, след като Марая признава, че е осъзнала нещо важно за себе си:

„Аз приех задачата, но това беше изпитание за моите принципи и ценности. В крайна сметка разумът надделя“.

Снимка: Филип Станчев

Марая признава още, че след като е видяла истинските чувства между някои от участниците, е решила да не продължава с мисията си. Заради това водещият обяви, че нейното участие в предаването приключва, а тя напуска имението.

Решението за съдбата на останалите две дами беше оставено в ръцете на тримата ергени. Двете червени рози, които водещият на предаването донесе, трябваше да бъдат предложени от мъжете, ако те искат някоя от двете жени да остане в имението.

Първи думата взе Крис. Той беше категоричен, че няма да даде роза.

„Имам интерес към други жени и за съжаление – нищо лично – но не сте моят тип“, заяви той и пожела на двете да намерят любовта.

Марин също отказа да предложи роза, като призна, че в момента вниманието му е насочено към други участнички.

Така финалното решение остана в ръцете на Стоян.

Той не изненада участничките, като подаде роза на Санта Китана. Ергенът обясни, че по време на срещата им тя му е направила впечатление като възпитан и адекватен човек и иска да ѝ даде шанс да покаже коя е всъщност.

Снимка: Филип Станчев

Втората роза обаче остана. Стоян реши да не я предложи на Кати, което означаваше, че тя напуска имението и поема обратно към България.

Снимка: Филип Станчев

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".

Вижте повече от церемонията в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER