Изкусителната блондинка Естер Експозито, която е спрягана за новата приятелка на футболната звезда Килиан Мбапе, демонтрира сексапил по време на изискано събитие в Лувъра, като заложи на ексцентрична рокля, която е създадена от стотици… четки за грим.

Точно така, правилно чухте. А зад неортодоксалната визия на испанската актриса в най-големия национален музей на Франция застава модна дизайнерка Marine Serre.

„Емблематичната Естер Експозито в Le Grand Dîner du Louvre, организирана от Лувъра, облечена в бродирана мрежеста рокля с четки, една от петте висини от висша мода, вдъхновени от Лувъра, изцяло създадена със стотици четки“, пишат от модната къща към снимките в Инстаграм.

Припомняме, че наскоро нападателят на Реал Мадрид беше забелязан и уловен на снимки с нова дама до себе си - именно Естер Експозито. Снимки, публикувани от френския блогър Анис Зитуни, показват как двойката прекарва романтична вечер в Париж с гледка към Айфеловата кула.

Естер Експозито Гайосо е испанска актриса, която е най-известна с главната си роля в тийнейджърския сериал на „Élite“ на стриминг гиганта "Нетфликс".

Експозито е родена на 26 януари 2000 г. в Мадрид. Тя се интересува от света на изкуството още в много ранна възраст. След като завършва образованието си на 16-годишна възраст, посещава курсове по актьорско майсторство. Учи в актьорския семинар „Хуан Кодина“.

Снимка: Getty Images

Експозито печели наградата за най-добра актриса на театралните награди в Мадрид през 2013 и 2015 г. Тя получава малка роля във филма „Бог да ни спаси“ (2016), но е отстранена от финалната версия на филма. За първи път се появява по телевизията като Роса Мартин в епизод от документалния драматичен сериал „Centro Médico“ през 2016 г. По-късно същата година Експозито играе дъщерята на Фернандо във втори епизод на „Vis a Vis“ по Antena 3. Тя повтори ролята си за епизод от трети сезон, пуснат през 2018 г.

Първата по-значима телевизионна роля на Експозито е като Рут в първия сезон на сериала на TVE „Estoy vivo“, който се излъчва през 2017 г. След това тя получава международно внимание с ролята си в драмата „Élite“ на Netflix от 2018 г., в който играе Карла Росон Калеруега до 2020 г. След успеха на сериала, тя дебютира на големия екран с главни роли във филмите от 2018 г. „When Angels Sleep“ в ролята на Силвия и „Your Son“ в ролята на Андреа.

Снимка: Getty Images

През 2019 г. Експозито се появява в сериала на TVE „La caza. Monteperdido“, където играе Лусия Кастан Грау, едно от изчезналите момичета. След това тя участва в минисериала на Netflix от 2020 г. „Someon Has to Die“, играейки Кайетана Алдама. По-късно същата година Експозито има повтаряща се роля в минисериала „Veneno“ по Atresplayer Premium, играейки Мачус Осинага, журналист от токшоуто „Esta noche cruzamos el Mississippi“.

Снимка: Getty Images

През декември 2020 г. тя се появява в ролята на Клаудия във филма „You Keep the Kids!“, режисиран от Дани де ла Орден, с участието на Пако Леон и Мирен Ибаргурен. През 2021 г. тя се завръща за кратко в „Élite“, повтаряйки ролята си на Карла в три епизода с кратки истории.

Снимка: Getty Images

Естер Експозито участва в хорър филма „Venus“.

