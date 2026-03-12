За едни датата 13, когато се пада в петък, е просто още един ден от календара. За други това е повод да избягват важни решения, пътувания или дори да не излизат от дома си. Петък 13 отдавна се смята за символ на лош късмет в много култури по света.

Интересното е, че страхът от тази дата не идва само от традиции и легенди. Психолозите обясняват, че зад него стоят механизми на човешкия мозък, които ни карат да търсим смисъл и модели дори там, където няма такива.

Защо хората търсят знаци за лош късмет

Човешкият мозък е устроен така, че постоянно се опитва да открива връзки между събитията. Ако нещо неприятно се случи на петък 13, ние сме склонни да запомним именно тази комбинация. Ако същото събитие се случи на друга дата, вероятно ще го възприемем като случайност. Така постепенно се създава усещането, че определени дни или числа „носят“ лош късмет. Психолозите наричат това когнитивно изкривяване - склонността да помним събитията, които потвърждават нашите очаквания, и да пренебрегваме останалите.

Страхът от петък 13 дори има име

Любопитен факт е, че страхът от тази дата има собствено научно название – параскаведекатриафобия. Терминът идва от гръцки и буквално означава страх от петък тринадесети. Въпреки сложното си име, явлението е доста разпространено. В някои страни хората избягват да сключват сделки, да се женят или да започват нова работа на тази дата.

Защо числото 13 е смятано за „проблемно“

Числото 13 се възприема като неблагоприятно в различни култури. В западната традиция често се посочва символиката на Тайната вечеря, където на масата са били 13 души. Според библейския разказ предателството на Юда Искариотски се случва именно след тази вечеря, което допринася за негативната асоциация с числото.През вековете тази символика се смесва с народни вярвания и постепенно се превръща в широко разпространено суеверие.

Когато суеверието се превърне в навик

Интересното е, че дори хора, които твърдят, че не вярват в суеверия, често несъзнателно избягват определени действия на петък 13. Причината е проста - когато една идея се повтаря достатъчно често – в културата, медиите и разговоритe, тя започва да влияе на поведението ни. Това е и причината в много хотели и сгради да липсва 13-и етаж или стая с този номер.

