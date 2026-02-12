13 февруари 2026 г. е петък , с който започва първо действие от епичната хорър франчайза „Петък 13-ти“. Този ден бележи и началото на „трилогията“, която ни очаква за тази година - петък 13-ти ще имаме и през март и ноември.

Миналогодишният единствен петък 13-ти беше на 13 юни 2025 г. и се случи точно 39 седмици (3 x 13 седмици) преди петък 13-ти през март 2026 г. А единственият петък 13-ти догодина на 13 август 2027 г. ще се случи точно 39 седмици (3 x 13 седмици) след петък 13-ти през ноември 2026 г.

Съвпадение или нещастие?

Всъщност, не е нито едно от двете. Просто е странност в календара. Петък, 13-и винаги е имал лоша репутация. През Средновековието хората не са се женили или тръгвали на път в петък.

Съществуват и някои връзки между християнството и лошата асоциация с петъците или числото 13. Твърди се, че Исус е бил разпънат на кръста в петък. Да седнат 13 души на маса се е смятало за лош късмет, защото се твърди, че Юда Искариотски, ученикът, който е предал Исус, е бил 13-ият гост на Тайната вечеря.

В днешно време, поредицата филми „Петък, 13-ти“ е помогнала за поддържането на параскавидекатриафобията жива. Това е страхът от числото 13 - едно от най-разпространените суеверия.

Снимка: iStock

Четвъртък е виновен

През 2026 г. можете да обвинявате четвъртък, като ден от седмицата, защото годината започна именно в четвъртък. Винаги, когато обикновена година от 365 дни започва в четвъртък, е неизбежно месеците февруари, март и ноември да започват в неделя. И всеки месец, започващ в неделя, винаги има петък, 13-ти.

Февруари има точно четири седмици в невисокосна година. Поради тази причина дните от седмицата трябва да съвпадат с едни и същи дати както през февруари, така и през март през всяка обикновена година. И във всяка година дните от седмицата винаги падат на едни и същи дати както през март, така и през ноември. И Тъй като 2026 година започна в четвъртък, това означава, че февруари, март и ноември трябва да започват в неделя и тези три месеца трябва да имат петък, 13-ти.

Колко често се случва петък 13-ти да е 3 пъти в годината?

Последният петък 13-ти февруари-март-ноември се случи преди 11 години, през 2015 г., за втори път през 21-ви век (2001-2100). Следващият път ще се случи след единадесет години, през 2037 г. След това следващият петък 13-ти февруари-март-ноември ще се случи шест години след 2037 г., през 2043 г.

Снимка: iStock

Могат ли три петъка 13-ти да се появят във високосна година?

Една високосна година може да съдържа три петъка 13-ти (13 януари, 13 април, 13 юли), ако високосната година започва в неделя, което за последен път се случи през 2012 г. Като се има предвид обаче, че този конкретен петък 13-ти се случва във високосна година и само във високосна година, той се повтаря само в периоди от 28 години. Така че последният петък 13-ти от януари-април-юли се е случил през 1984 г. и следващият ще се случи през 2040 г.

Ако една високосна година започва в четвъртък - има три петъка 13-ти. А ако високосна година започва в неделя, то тя има три петъка 13-ти.

400-годишният цикъл, показан в Григорианския календар, включва 59 години с три петъка на 13-та дата, състоящ се от 44 обикновени години (февруари – март – ноември, петък на 13-ти) и 15 високосни години (януари – април – юли, петък на 13-ти).

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER