В "Ергенът" 5 индивидуалните срещи преминаха спокойно, но и с деликатно вълнение. Романтичната вечеря на Крис и Мария ги въвлече в дълбоки разговори и им помогна да се опознаят по-добре. Парижанката обаче остана леко разочарована от него.

Романтична вечеря и откровения

По време на индивидуалната си среща, Мария и Крис навлязоха в "дълбоките води" на комуникацията. Засегнаха теми като свободата, бившите, емоционалните връзки, миналото, очакванията от потенциален партньор. Разсъждаваха философски над онова, което и двамата биха искали от човека до себе си. От какво имат нужда и какво никога не биха допуснали във връзката си. Опознавателен процес, който всъщност разкри много за характерите и на двамата.

Оказа се, че Крис и Мария имат доста различен мироглед за живота. Разбират любовта и свободата по различен начин. Той чете "Мъжете са от Марс, жените от Венера", а тя тича сутрин рано покрай река Сена и няма намерения да напуска Париж заради мъж.

Не е готова да си тръгне от най-романтичния град в света

"Живея точно до р.Сена и всяка сутрин тичам в този район. Много ми харесва живота там и не мисля, че в България бих се чувствала истински свободна", споделя откровено Мария. Крис обаче не изглежда особено доволен от това нейно признание и по-скоро държи повече на живота си тук, в България, отколкото в чужбина. Свободата за нея е едно, а за Крис съвсем друго.

"Привлечена съм от Крис на базово ниво, но не и ментално", споделя откровено Мария. "Сякаш нещо липсва", добавя тя.

