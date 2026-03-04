Тримата ергени - Марин, Крис и Стоян поканиха на индивидуални срещи специално избрани от тях дами. Марин направи изненадващ ход, като покани Елена, с която досега не бе имал задълбочена комуникация и споделено вълнение.

Гледай епизодите 1 ден преди всички само на VOYO.

Красивият ерген окрито заяви, че е дошло време да даде шанс на Елена и иска да я опознае отблизо. "Вече съм и дал две рози, а не съм говорил особено с нея. Исках да я опозная!" - споделя Марин по време на срщата им.

Двамата наблюдават как костенурки влизат в океана - активност, която се нарежда сред любимите на Елена, тъй като тя неведнъж е споделяла колко много обича животните. После пикник, а накрая - романтична вечеря с невероятен залез. Колко по-страхотно може да стане?

Марин и Ели определено изпитват симпатии един към друг. Тя засиява в негово присъствие, а той признава, че намира доста общи неща с нея и се чувства много приятно в нейната компания.

"Не съм имала възможността да изживея детската си любов в живота. Пропуснала съм и сега искам да я преживея", споделя откровено Елена на Марин.

Той пък от своя страна признава, че има опит с тази невинна, детска любов, но би му било интересно да го изживее отново! Двамата се гледат нежно в очите, а химията между тях е повече от видима. Дали обаче Марин и Елена ще изживеят заедно детската любов, онази трепет, която събужда пеперудите в стомаха - предстои да разберем.

