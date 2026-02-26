В епизод 8 на "Ергенът" не липсваше напрежение, романтика, признания и забавлението. Докато ергените се опитваха да балансират времето си с участничките, не пропуснаха да внесат и щипка самоирония и непредвидими забавни изказвания в ефира. Дамите също не правят изключение с изключителното си чувство за хумор.

Ето кои са най-забавните моменти от "Ергенът", епизод 8:

Бисери

Татяна

"Направо не мога да се зарадвам, защото ми е тъжно."

Цветелина Велева

"За да влязат още жени, трябва да се махнат малко, защото иначе къде ще ги сложим."

"Дано да си тръгне повече от една. Гледам от такава гледна точка да не пътува сама в самолета."

Бетина към Цветелина Велева

"Нали знаеш – някой, ако те харесва и те обича, и с детето, и с мъжа, и с кучето – с всичко ще те приеме!"

Румяна

"Птичка... не знам какъв модел е."

Елеонора към Крис

"Все пак съм дошла тук заради теб. Да не мислиш, че много ми се стои в Шри Ланка?"

"Казаха ми, че харесваш силиконови изделия."

Крис

"Притеснявах се, че ще изглеждам странно и нередовен."

"Не е леко да се вдига тежко."

Алия и Марин

"Какъв цвят са очите на Цвети?"

"Мисля, че са някакви преходни."

Марин към Михаела

"Надявам се сабята да не те разочарова."

