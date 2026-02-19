22 момичета влизат в пети сезон на най-романтичното предаване "Ергенът" и заминават на незабравимо приключение в екзотична Шри Ланка. Участничките ще се борят за сърцата и любовта на Марин, Стоян и Крис, но на каква възраст са дамите, които получиха своите рози?

Гледай 1 ден преди всички само на  VOYO.

Красавиците са в различни възрастови групи и това прави романтичното приключение още по-интересно и вълнуващо! Годините им започват от 22 г. и стигат до 37 г. Особено впечатление прави числото 24, тъй като има четири момичета на тази вързаст - Мануела Ушева, Илияна Драганова, Цветелина Велева и Ангелина Сергиенко. Има и две дами на 35 години - Мария Михайлова и Елеонора Кабакчиева, а най-възрастната от участничките е Татяна Иванова - на 37 години. 

Снимка: Филип Станчев

След тежка катастрофа и титаниева пластина в черепа - Пламена влиза в „Ергенът“ (СНИМКИ)

Ето на колко години е всяка от участничките:

  • Мария Михайлова

ВЪЗРАСТ: 35 г.

  • Елеонора Кабакчиева

ВЪЗРАСТ: 35 г.

  • Татяна Иванова

ВЪЗРАСТ: – 37 г.

  • Анастасия Хаджиева

ВЪЗРАСТ: 28 г.

  • Доника Стойкова

ВЪЗРАСТ: 29 г.

  • Пламена Благоева

ВЪЗРАСТ: 26 г.

  • Мануела Ушева

ВЪЗРАСТ: 24 г.

  • Илияна Драганова

ВЪЗРАСТ: 24 г.

  • Анабела Гераскова

ВЪЗРАСТ: 31 г.

  • Цветелина Велева

ВЪЗРАСТ: 24 г.

  • Михаела Василева

ВЪЗРАСТ: 23 г.

  • Ангелина Сергиенко

ВЪЗРАСТ: 24 г.

  • Румяна Лазарова

ВЪЗРАСТ: 25 г.

  • Нурджан Зеленова

ВЪЗРАСТ: 30 г.

  • Цветелина Ненова

ВЪЗРАСТ: 22 г.

  • Белослава Гойчева

ВЪЗРАСТ: 27 г.

  • Вероника Тодорова

ВЪЗРАСТ: 30 г.

  • Симона Пантова

ВЪЗРАСТ: 25 г.

  • Бетина Лиданска

ВЪЗРАСТ: 30 г.

  • Елена Петрова

ВЪЗРАСТ: 26 г.

  • Алия

ВЪЗРАСТ: 32 г.

Снимка: Филип Станчев

Най-любопитното следете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER