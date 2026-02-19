22 момичета влизат в пети сезон на най-романтичното предаване "Ергенът" и заминават на незабравимо приключение в екзотична Шри Ланка. Участничките ще се борят за сърцата и любовта на Марин, Стоян и Крис, но на каква възраст са дамите, които получиха своите рози?

Красавиците са в различни възрастови групи и това прави романтичното приключение още по-интересно и вълнуващо! Годините им започват от 22 г. и стигат до 37 г. Особено впечатление прави числото 24, тъй като има четири момичета на тази вързаст - Мануела Ушева, Илияна Драганова, Цветелина Велева и Ангелина Сергиенко. Има и две дами на 35 години - Мария Михайлова и Елеонора Кабакчиева, а най-възрастната от участничките е Татяна Иванова - на 37 години.

Снимка: Филип Станчев

Ето на колко години е всяка от участничките:

Мария Михайлова

ВЪЗРАСТ: 35 г.

Елеонора Кабакчиева

ВЪЗРАСТ: 35 г.

Татяна Иванова

ВЪЗРАСТ: – 37 г.

Анастасия Хаджиева

ВЪЗРАСТ: 28 г.

Доника Стойкова

ВЪЗРАСТ: 29 г.

Пламена Благоева

ВЪЗРАСТ: 26 г.

Мануела Ушева

ВЪЗРАСТ: 24 г.

Илияна Драганова

ВЪЗРАСТ: 24 г.

Анабела Гераскова

ВЪЗРАСТ: 31 г.

Цветелина Велева

ВЪЗРАСТ: 24 г.

Михаела Василева

ВЪЗРАСТ: 23 г.

Ангелина Сергиенко

ВЪЗРАСТ: 24 г.

Румяна Лазарова

ВЪЗРАСТ: 25 г.

Нурджан Зеленова

ВЪЗРАСТ: 30 г.

Цветелина Ненова

ВЪЗРАСТ: 22 г.

Белослава Гойчева

ВЪЗРАСТ: 27 г.

Вероника Тодорова

ВЪЗРАСТ: 30 г.

Симона Пантова

ВЪЗРАСТ: 25 г.

Бетина Лиданска

ВЪЗРАСТ: 30 г.

Елена Петрова

ВЪЗРАСТ: 26 г.

Алия

ВЪЗРАСТ: 32 г.

Снимка: Филип Станчев

