22 момичета влизат в пети сезон на най-романтичното предаване "Ергенът" и заминават на незабравимо приключение в екзотична Шри Ланка. Участничките ще се борят за сърцата и любовта на Марин, Стоян и Крис, но на каква възраст са дамите, които получиха своите рози?
Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.
Красавиците са в различни възрастови групи и това прави романтичното приключение още по-интересно и вълнуващо! Годините им започват от 22 г. и стигат до 37 г. Особено впечатление прави числото 24, тъй като има четири момичета на тази вързаст - Мануела Ушева, Илияна Драганова, Цветелина Велева и Ангелина Сергиенко. Има и две дами на 35 години - Мария Михайлова и Елеонора Кабакчиева, а най-възрастната от участничките е Татяна Иванова - на 37 години.
Ето на колко години е всяка от участничките:
- Мария Михайлова
ВЪЗРАСТ: 35 г.
- Елеонора Кабакчиева
ВЪЗРАСТ: 35 г.
- Татяна Иванова
ВЪЗРАСТ: – 37 г.
- Анастасия Хаджиева
ВЪЗРАСТ: 28 г.
- Доника Стойкова
ВЪЗРАСТ: 29 г.
- Пламена Благоева
ВЪЗРАСТ: 26 г.
- Мануела Ушева
ВЪЗРАСТ: 24 г.
- Илияна Драганова
ВЪЗРАСТ: 24 г.
- Анабела Гераскова
ВЪЗРАСТ: 31 г.
- Цветелина Велева
ВЪЗРАСТ: 24 г.
- Михаела Василева
ВЪЗРАСТ: 23 г.
- Ангелина Сергиенко
ВЪЗРАСТ: 24 г.
- Румяна Лазарова
ВЪЗРАСТ: 25 г.
- Нурджан Зеленова
ВЪЗРАСТ: 30 г.
- Цветелина Ненова
ВЪЗРАСТ: 22 г.
- Белослава Гойчева
ВЪЗРАСТ: 27 г.
- Вероника Тодорова
ВЪЗРАСТ: 30 г.
- Симона Пантова
ВЪЗРАСТ: 25 г.
- Бетина Лиданска
ВЪЗРАСТ: 30 г.
- Елена Петрова
ВЪЗРАСТ: 26 г.
- Алия
ВЪЗРАСТ: 32 г.
Най-любопитното следете в рубриката "Ергенът - сезон 2026".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER