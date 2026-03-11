Маргарита Хранова отпразнува половин век семеен живот със своя съпруг Кирил Бойчев. Двамата сключват брак на 7 март 1976 година, а днес са благодарни на децата и внуците си, които са най-голямото им щастие.

„Беше невероятен празник! Златна сватба - 50 години заедно с мъжа ми Кико! Много се забавлявахме! Благодаря на децата си и внуците, които ни радват и ни правят щастливи! Благодаря на всички, които уважиха празника ни!“, споделя певицата, която е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската популярна музика.

50 години заедно празнуват с най-близките си роднини и приятели. За организацията на празника се грижи снахата на Маргарита Хранова – Нинка. Празникът не минава без традиционната за 50-годишнина украса и подаръци в златно – свещници, специално изработени салфетки със златен надпис, питка и торта, на които се вижда „Честита златна сватба“, статуетка и колаж.

Снимка: Facebook

Историята на Маргарита Хранова и Кирил Бойчев

Любовната им история е достойна за филм, а основен „виновник“ двамата да се срещнат е естрадната легенда Емил Димитров. Той кани Марги Хранова да изпълни вокалите на песента „Каква невеста си била ти, мамо” в Киноцентъра. Кирил Бойчев тогава е шофьор на Емил Димитров и трябвало да закара певицата до дома й.

В онзи момент се появява тръпка между двамата и пламва искрата на любовта им. Когато родителите на Марги Хранова разбират за връзката й и за сериозните й намерения – да свие гнездо с избраника си, се противопоставят, макар много да го харесват. Кирил е женен. Следва развод за него, а за Марги - приятелство с вече бившата на бъдещия й съпруг.

Сватбата и тайната съставка на успешния им брак

Сватбата на певицата и Кирил е на 9 март 1976 г. Марги Хранова е категорична, че бракът им е устоял на времето заради обичта, привързаността и компромисите.

„Разбира се, че с любов, обич, привързаност и компромиси трябва да прави човек, защото в живота не всичко върви гладко. Но не бих казала, че съм имала проблеми. Според мен бракът се съхранява дълго, най-вече с разбирателство и любов“, споделя певицата в откровено интервю за LadyZone.bg.

Той се отказва от страстта си заради нея

Най-важна в живота им се оказва общата посока, която следват – професионална и житейска. Кирил загърбва страстта си към автомобилите и двигателите с вътрешно горене и става дясната ръка на певицата, за да бъде с нея навсякъде. Кико, както го нарича Марги, става неин мениджър. Той поема огромна работа и отговорност по организирането на концертите и участията на половинката си, а за нея остават грижите за репертоара и за репетициите. Тя признава: „Той е моето другарче!”

Снимка: bTV Media Group

Измежду участията идват децата, а след това и внуците

Марги и Кико са горди родители на двама пораснали сина – Кристиян и Кирил. В началото не бързали да имат деца, защото кариерата й била с приоритет. Но между участията идват и наследниците. И двамата им сина са заченати в чужбина – Кристиян във Франция, а Кирил – в Австрия, като разликата във възрастта им е шест години. Известното семейство има и трима внуци – Кристиян, Иван и Дориан.

