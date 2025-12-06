Легендите на българската естрада, Маргарита Хранова и Орлин Горанов, се завръщат с нов съвместен проект, достоен за филмов екран. В ефира на bTV двамата представиха предпремиерно песента „Брегове“ и разкриха любопитни детайли както за нея, така и за своето 45-годишно приятелство.

Премиера на песента „Брегове“

Песента, която изпълняват Маргарита Хранова и Орлин Горанов, е част от мащабния проект на Игор Марковски – „Пеещи артисти“.

Маргарита Хранова и Орлин Горанов разкриха точния час и дата, когато песента ще влезе в YouTube:„На дванадесети, дванадесети, в дванадесет и дванадесет часа.“. Музиката е дело на Светли Лобушки, а текстът – на поетесата Джина Дундулова.

Видеото към песента, режисирано от Васко Стефанов, е заснето като истински филм. „Клипът е като кино. Абсолютно като кино и изглеждането“, коментират изпълнителите.

Сюжетът разказва „шпионска история“, като видеото е посветено на „всички труженици на тихия фронт“ – хората, които „работят 24 часа“. Визуално клипът впечатлява с кадри на Стара София, които са допълнително обработени с нови технологии.

Маргарита Хранова и Орлин Горанов – 45 години приятелство

Въпреки че „Брегове“ не е първият им дует, Маргарита и Орлин разкриха, че се познават от около 45 години.

Първият им дует е от 80-те години , като Горанов припомни емблематичната песен „Мразете“ от 1986 г., чийто текст е на поета Огнян Зафиров.

„Аз съм скандално млад“, пошегува се Орлин Горанов. Той подчерта, работят по много съвместни проекти, а не само по дуети.

Маргарита Хранова допълни, че те са „всеки божи ден заедно“ , тъй като участват в общи проекти със симфонични оркестри, като „Филмова музика“ и „Златни песни от Златния Орфей“.

Любовта, която спасява света

Разговорът естествено премина и към най-важната тема – любовта. На въпрос защо текстовете за любовта остават актуални, Маргарита Хранова заяви: „Любовта спасява света, както се казва. Вярвам в това... когато човек вярва и обича, мисля, че всичко върви добре“.

„Всичко, което е позитивно, спасява света“, допълни Орлин Горанов. Вижте повече във видеото тук:

