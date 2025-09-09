Обичаният български изпълнител Орлин Горанов отпразнува 35 години от сватбата си, като не пропусна да сподели трогателен кадър от венчавката си със своята съпруга Валя.

"Днес аз и моята съпруга Валя празнуваме 35 години от нашата сватба. Вярвам в любовта за вечни времена! Вярвайте и вие!", не крие вълнението си Горанов.

Прочувственото послание към уникална сватбена снимка, която сподели, беше придружена от емоджи на червено сърце.

Постът на любимеца на поколения българи бързо събра вълна от поздравления, както и пожелания за още много години заедно.

Обичаният български певец сподели през юни силно трогателно послание към любимата си Валя, като заяви, че сякаш се познават " от предишни животи" и ще я търси и в следващия.

"Когато осъзнаеш, че годините, бръчките, брадата и неволите нямат сила над теб, започваш наистина да се радваш на живота. Имам чувството, че с Валентина се познаваме от предишни животи. Горд съм, че те имам в този – ще те търся и в следващия, за да сме пак заедно на лодка сред лазурните лъчи и памуковите облаци на юнското слънце", написа тогава Горанов във Фейсбук.

В края на миналата година обичаният певец отправи специално послание за рождения ден на Валя, споделяйки тяхна снимка, на която са прегърнати.

„Честит Рожден Ден, скъпа моя Валя! Тук съм в прегръдките ѝ. Притихнал, смирен и с разтопено сърце.“ С тези емоционални думи Орлин Горанов описа кадъра, на който двамата изглеждат щастливи заедно. В посланието си 67-годишният изпълнител говори и за „неизмеримата обич и безкраен път, които споделяме“, написа тогава той в социалните мрежи.

