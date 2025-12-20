Ким Кардашиян привлече вниманието с впечатляваща празнична визия на Skims Holiday Party, състояло се в Hyde nightclub в Холивуд. Тя отново доказа, че е модна икона с непоправим стил и грация.

Популярната основателка на Skims избра за събитието черна кадифена рокля с дълги ръкави, която определено прикова всички погледи със своята минималистична и празнична естетика. Дизайнът включваше стилно закопчаване отпред, колан с панделка около талията и дълга, ефектна сатенена опашка, която придава драматичен и артистичен акцент на тоалета.

Снимка: instagram.com/@deuxmoi

Тотален шик с кожа и бордо!

За завършек на визията Кардашиян допълни тоалета с екстравагантна яка от кожа и бордо сандали на висок ток. Събитието се открои като една от ключовите модни вечери през сезона, а изборът на Ким подчерта нейния усет към стил, който съчетава класическа елегантност с характерни дизайнерски детайли.

Въпреки че обичайно семейството на Кардашиян–Дженър организира едно голямо коледно парти, тази година те избраха да проведат няколко по-малки празнични събирания. Сред тях сестра ѝ Кайли Дженър направи силно модно присъствие със своя визия с розови пера на собственото си парти, а както тя, така и Ким бяха виждани в други стилни празнични тоалети на различни събития през сезона.

Фокусът на вечерта беше върху празничната атмосфера и елегантните тоалети, като Кардашиян продължава да се утвърждава както като водеща фигура в модата, така и като бизнес лидер зад Skims, акцентирайки върху дизайна и стила, които марката представя.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK