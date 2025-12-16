Най-голямата дъщеря на Ким Кардашиян, Норт Уест, се оказа в центъра на вниманието и бързо предизвика коментари, след като папараци заснеха новия ѝ стайлинг. Дъщерята на на Кание Уест и риалити звездата шокира с модните си избори, предвид крехката ѝ възраст.

Много потребители в интернет смятаха, че визията е твърде смела за дете само на 12 години и порицаха Ким, която според тях не е пример за подражание за майка, особено що се отнася до ограниченията, наложени на дете, постоянно изложено пред медиите.

Норт беше снимана с майка си, няколко приятели и армия от бодигардове наскоро, докато вечеряха в известния ресторант Nobu в Малибу, а тийнейджърката показа изцяло нов външен вид. Тя се появи с дълга синя коса и изрусени вежди, докато майка ѝ привлече погледи с червени чорапогащи и ботуши до коляното.

„Винаги забравям, че е дете и е на 12 години!“

„След две години Ким напълно ще загуби контрол над себе си“

„Тя е просто дете... защо изглежда така?“, написаха някои потребители в социалните мрежи.

Норт Уест често променя стила си през последните месеци. Дъщерята на известния рапър е забелязана с временни татуировки на лицето и дермален пиърсинг на средния си пръст. Последното предизвика критики от онези, които го смятат за опасно и рисковано.

Тя отговори на негативните коментари във видеоклип в TikTok, в който имитира текста на християнска рок песен. Над видеото тя написа: „Този ​​клип е за всички, които са разстроени от пиърсинга на пръста ми.“

Снимка: Getty Images/Instagram

Ким Кардашиян също е била критикувана в миналото, че е позволила на дъщеря си да носи корсет и прекалено къса пола. В октомврийска изява в подкаста „Call Her Daddy“, Ким се застъпи за Норт и обясни, че я насърчава да се изразява свободно чрез избора си на облекло.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK