Устните са една от най-забележимите части на лицето, тъй като влияят върху мимиките, изразяването на емоции и цялостното усещане за свежест. С напредването на възрастта формата им често се променя – ъгълчетата леко се отпускат, контурът се размива, а отстрани се появяват сенки, които придават уморен вид.

Професионалните гримьори предупреждават, че не е задължително да се прибягва до инвазивни методи, за да изглеждат устните по-плътни и повдигнати. Понякога е достатъчен един-единствен, прецизно изпълнен трик, основан на правилното нанасяне на коректор, хайлайтър и тъмен нюанс.

Кожата около устните е изключително тънка и чувствителна. С времето тя губи еластичност, което води до образуване на малки сенки в ъгълчетата на устата и по естествения контур. Тези сенки визуално „дърпат“ устата надолу, карайки лицето да изглежда по-уморено и сериозно.

Тук идва ролята на трика, който се фокусира върху премахването на сенките и възстановяването на баланса.

Снимка: iStock

Трик, основан на светлина и сянка

Основата на този трик е проста, но изключително ефективна. Първо, отстрани на устните, особено в областта на ъгълчетата, се нанася малко количество коректор. Целта на тази стъпка е да изравни тена на кожата и да премахне тъмните сенки, които размиват естествената форма на устните.

След това контурът на горната устна се озарява много нежно – точно над естествената линия. Този по-светъл акцент създава илюзията, че устните са леко повдигнати и по-плътни, без видимо да се излиза извън контура.

За допълнителна дълбочина в центъра на долната устна се нанася леко по-тъмен нюанс – коректор или сенки, които се преливат добре. Този контраст създава триизмерен ефект, който прави устните да изглеждат по-обемни. Специален акцент се поставя и върху „лъка на Купидон“ (форма, която се среща често като нормална анатомична структура, особено при жените), където леко по-тъмен тон подчертава формата и придава елегантност на цялостната визия.

Снимка: iStock

Защо и как работи

Човешкото око възприема формите основно чрез светлина и сянка. Когато сенките са правилно балансирани, а светлината е поставена стратегически, формата на устните оптически се променя. Този трик не увеличава реалния обем, но създава илюзия за плътност, която изглежда естествена и изискана. Освен това може да се адаптира към всяка форма на устните и към всяка възраст.

Значението на грижата

За да бъде резултатът наистина красив, устните трябва да са добре поддържани. Сухите и напукани устни отразяват светлината неравномерно, което намалява ефекта на грима. Редовното хидратиране с подхранващи балсами и периодичният нежен пилинг осигуряват гладка повърхност, върху която гримът изглежда най-добре.

Експертите подчертават, че кожата на устните има значително по-малко слоеве в сравнение с кожата на лицето, поради което грижата за тях е още по-важна.

