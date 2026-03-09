Това, което започва като съвсем обикновен навик още от детството, се превръща в истински медицински кошмар за 21-годишната Габи Свиержевски. Младото момиче споделя своята плашеща история, за да предупреди всички, че на пръв поглед обикновено гризане на кожички около ноктите може да има фатални последствия.

Габи признава, че посяга към кожичките около ноктите на ръцете си, откакто се помни. През годините това ѝ носи само лек дискомфорт, докато не идва 6 февруари 2026 г. Всичко започва от една малка, раздразнена кожичка, но този път болката е различна и става непоносима.

Един обикновен навик, който се превръща в кошмар

Само за ден пръстът на Габи се подува до неузнаваемост. Въпреки предписаните от личния лекар антибиотици и мехлеми, състоянието ѝ се влошава. На Свети Валентин, след дълга работна смяна, тя сваля превръзката си и вижда най-страшното - пръстът ѝ е станал тъмнолилав и дори пулсира.

На следващия ден болката е толкова остра, че Габи се събужда със сълзи на очи и на ръба да припадне. В спешното отделение лекарите установяват наличието на множество абсцеси. Специалист признава, че това е „най-лошият случай“, който е виждал при толкова млад пациент, съобщава People.

Риск от ампутация заради инфекция

Габи претърпява спешна операция под обща анестезия. Хирурзите правят 2-сантиметров разрез, за да почистят дълбоката инфекция, причинена от навлизането на бактерии през наранените кожички. Лекарите изпращат проби за изследване, за да разберат дали инфекцията не е засегнала костта – ситуация, която неизбежно води до загуба на нокътя или целия пръст.

За щастие, след седмици в чакане на резултатите и притеснения от страна на Габи, лекарите потвърждават добрата новина – ампутация няма да е необходима!

„Сега, когато се хвана, че докосвам кожичките си, веднага спирам“, споделя тя.

Как да спрете на гризете кожичките около ноктите си?

Габи е решена да забрави завинаги вредния навик и съветва хората, които имат същия проблем да търсят алтернативни начини за справяне със стреса.

Замяна на лошия навик може да бъде:

Дъвченето на дъвка помага за ангажиране на вниманието в напрегнати моменти.

Преоценка на ситуацията и действията, когато изпаднете в напрегната ситуация и прибегнете към кожичките си.

Редовното използване на подхранващи масла може да намали изкушението за гризане на сухата кожа.

