Президентът Доналд Тръмп заяви, че планира да остави ноктите си израстат дълги, за да съответстват на тези на самопровъзгласилия се за негов фен номер едно – рап певицата Ники Минаж.

„Със сигурност ще ги оставя да пораснат“, каза с усмивка 79-годишният Тръмп, докато канеше 43-годишната Минаж на сцената по време на среща на събитието Trump Accounts в сряда, 28 януари.

Рапърката се възползва от възможността, която ѝ предостави вискота трибуна, за да похвали инициативата на Тръмп за въвеждане на инвестиционни сметки за деца родени в САЩ.

И побърза да подчертае, че е „неговата най-голяма фенка“ и че негативното отношение, с което президентът често се сблъсква я мотивира да го подкрепя още повече. „Не само съм най-голямата фенка на президента - но и мога да заявя, че това никога няма да се промени“, каза Минаж .

Думите си тя подкрепи и с действия - смело хващайки ръката на Доналд Тръмп. А кадри на сключените им ръце и екстремно дългите цветни нокти на Минаж, бързо набраха популярност в социалните мрежи.

Ники Минаж всъщност е добре известна е с ексцентричния си стил – като дългите нокти са само част от него. Тя винаги се появява на сцената и на публични събития с облекла в ярки цветове, силен грим и дори шармантни перуки. И дори за срещата си с президента, тя не изневери на себе си – макар и с една идея по-премерени, дрехите ѝ моментално грабнаха вниманието.

Певицата бе заложила на разкроена жълта рокля, с набори и висока яка, върху която бе поставила обемно пухкаво бяло палто от изкуствена кожа. Косата ѝ бе спусната свободно, а единствените бижута бяха големите златни обици. И все пак, най-фрапиращото във визията ѝ оставаха дългите нокти, оцветени в розово и синьо.

Ники Минаж заяви намерението си да дари средства за проекта на Доналд Тръмп и Министерството на финансите с публикация в X на 24 януари, като нарече инициативата „истинския смисъл на това да предадеш доброто нататък“. Самата тя е майка на едно дете и знае колко важни са подобни инициативи.

През 2020 г. изпълнителката посрещна първородния си син. „Благодаря ти, че ме избра да бъда твоя майка!“, написа тогава щастливата майка в социалните мрежи. „Да стана майка е най-удовлетворяващата мисия, която съм имала. Изпращам своята любов към всички майки супергерои.“

Още от срещата между Доналд Тръмп и Ники Минаж - във видеото:

