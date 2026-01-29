Президентът Доналд Тръмп заяви, че планира да остави ноктите си израстат дълги, за да съответстват на тези на самопровъзгласилия се за негов фен номер едно – рап певицата Ники Минаж.

„Със сигурност ще ги оставя да пораснат“, каза с усмивка 79-годишният Тръмп, докато канеше 43-годишната Минаж на сцената по време на среща на събитието Trump Accounts в сряда, 28 януари.

Марк Руфало за Доналд Тръмп: Най-лошият човек на земята! (ВИДЕО)

Рапърката се възползва от възможността, която ѝ предостави вискота трибуна, за да похвали инициативата на Тръмп за въвеждане на инвестиционни сметки за деца родени в САЩ.

И побърза да подчертае, че е „неговата най-голяма фенка“ и че негативното отношение, с което президентът често се сблъсква я мотивира да го подкрепя още повече. „Не само съм най-голямата фенка на президента - но и мога да заявя, че това никога няма да се промени“,  каза Минаж .

Думите си тя подкрепи и с действия - смело хващайки ръката на Доналд Тръмп. А кадри на сключените им ръце и екстремно дългите цветни нокти на Минаж, бързо набраха популярност в социалните мрежи.

Ники Минаж всъщност е добре известна е с ексцентричния си стил – като дългите нокти са само част от него.  Тя винаги се появява на сцената и на публични събития с  облекла в ярки цветове, силен грим и дори шармантни перуки. И дори за срещата си с президента, тя не изневери на себе си – макар и с една идея по-премерени, дрехите ѝ моментално грабнаха вниманието.

Певицата бе заложила на разкроена жълта рокля, с набори и висока яка, върху която бе поставила обемно пухкаво бяло палто от изкуствена кожа. Косата ѝ бе спусната свободно, а единствените бижута бяха големите златни обици. И все пак, най-фрапиращото във визията ѝ оставаха дългите нокти, оцветени в розово и синьо.

Ники Минаж  заяви намерението си да дари средства за проекта на Доналд Тръмп и Министерството на финансите с публикация в X на 24 януари, като нарече инициативата „истинския смисъл на това да предадеш доброто нататък“. Самата тя е майка на едно дете и знае колко важни са подобни инициативи.

Ники Минаж показа бебето за първи път, но не разкри името му

През 2020 г. изпълнителката посрещна първородния си син. „Благодаря ти, че ме избра да бъда твоя майка!“, написа тогава щастливата майка в социалните мрежи. „Да стана майка е най-удовлетворяващата мисия, която съм имала. Изпращам своята любов към всички майки супергерои.“

Кай Тръмп - за нея Доналд Тръмп е дядо, а тя вече е по-богата от него! (СНИМКИ+ВИДЕО)

 Още от срещата между Доналд Тръмп и Ники Минаж - във видеото:

