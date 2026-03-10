Предстои един изпълнен с изненади и приключения ден в имението на любовта. Тримата ергени се явяват пред своите дами, за да изпълнят неочаквани задачи – те трябва да се изявят според вътрешните си усещания и артистичност. И да разкрият пред всички скритите си таланти.

Този, който се представи най-добре на импровизираната сцена ще разполага със златен и сребърен ключ към специалните стаи в имението, ще има най-скъпите срещи и винаги първи ще избира дамите на сърцето си.

Именно дамите са тези, които чрез гласуване ще изберат ергена, който, според тях, се е представил най-добре на артистичната инпровизация.

Снимка: Филип Станчев

Първият, който се изявява е Крис. Той трябва да влезе достоверно в ролята на стриптийзьора от култовия филм Magic Mike („Професия: Стриптизьор“, 2012 г.). Нещо, на което всички дами възкликват с: „Уау!“

И така, на сцената първи излиза Кристиян. Облечен като каубой, той започва да изпълнява заучени движения - които, всъщност, му се получават добре. Получава множество аплодисменти от страна на дамите – които, очевидно, искрено се забавляват на танца му.

Но въпреки „крясъците“ и възхищението на момичетата, Крис посвещава танца си само на една. И това е Елеонора. Тя без колебание се присъединява към танца му, вследствие на което става наистина горещо.

Снимка: Филип Станчев





Двамата се впускат в магията на танца и сякаш за момент дори забравят, че има други около тях. „Притесних се, но трябваше да му влезна във вайба“, споделя по-късно е Елеонора.

А Крис от своя страна възликва: „Нейното присъствие ме кара да съм огън“.

Така, умишлено или не, двамата заявяват категоричния си интерес един към друг. Как реагират обаче останалите участнички на това? Вижте във видеото:

