Ако приемем, че осми март е денят на цветята, то кой познава по-добре символиката на едно от всички тях – а именно розата, от кавалерите в най-романтичното риалити? В „Ергенът“ това цвете е съдба, а на 8 март то се превръща в жест на уважение към всяка дама.

Участниците от различните сезони избират свои собствени пътища към сърцата на дамите – едни подаряват ароматен цвят, други залагат на силни думи, а трети напомнят, че най-важната роза вече е в ръцете на правилната жена.

Стоян Димов с „щипка енигма“

Стоян, който в момента вълнува зрителите в сезон пет на предаването, избира класическия подход. Във видео обръщение той подарява роза, но придружава жеста с послание, което всяка жена си заслужава да чуе.

„Никога не забравяйте да носите стойността си, защото тя ще ви носи истинско удовлетворение. И не забравяйте, че винаги трябва да има малко енигма“, казва той.

За Стоян празникът не е само формалност, а повод да напомни, че женската мистерия и самочувствие са тези, които будят истинското възхищение.

Кристиян с пожелание за вдъхновение

Снимка: Instagram

Кристиян, който също участва в сезон пет на „Ергенът“ се включва в празничния хор, като залага на емоционалното пожелание. Той се обръща към жените с думите: „Бъдете силни, вдъхновяващи и обичани днес и всеки ден“. За него 8 март е напомняне, че женската сила заслужава аплодисменти не само в календара, но и във всеки споделен миг.

Мартин Николов, който вече не е ерген в живота

Снимка: Instagram

Мартин Николов – Елвиса, емблематично лице от сезон четири на романтичното риалити и настоящ коментатор в „Преди обед“, този път не раздава червени рози. Причината е лична и красива – неговото сърце вече е заето. Елвиса избира Instagram историята си, за да поздрави кратко и ясно: „Честит празник, прекрасни дами!“.

Снимка: Instagram

Пътят на неговата роза обаче е истинска риалити драма с щастлив край. Към днешна дата той е заедно с Йоана – жената, която влезе в предаването, за да се бори за него, но тогава си тръгна само след два дни престой в предаването. Сега двамата са отново двойка и доказват, че в живота, за разлика от предаванията, любовта не винаги се нуждае от церемония, за да разцъфне.

Как премина последната индивидуална среща на Стоян със Санта Китана в епизод 10 - вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER