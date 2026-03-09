На 10 март Православната църква почита паметта на Св. мъченица Галина.

Тя става една от жертвите, пострадали при управлението на император Деций Траян в гр. Коринт (дн. Гърция). Била е последователка на Св. мъч. Кодрат. По това време много мъже и жени, верни на Христовата вяра, стават жертви на областния управител, предприел гонения срещу християните в областта.

В средата на III век император Деций Траян наложил задължителен за всички поданици култ към бог Юпитер и към "гения" (личността) на императора. През януари 250 г. издал едикт и задължил жителите на империята (с изключение на евреите) на определени дни да принасят жертви на езическите божества. В замяна на това те получавали удостоверение, че са изразили почитта си към римската държава. Християните обаче не можели да се подчинят на тази заповед, защото това означавало да се отрекат от вярата си в Иисус Христос. Затова те веднага станали жертва на масови гонения, припомня БТА.

Снимка: iStock

На 10 март имен ден празнуват всички, които носят името Галина, Гала, Галя, Галка, Галуна, Галин и производните на тях. Галина е българско име. Означава галена, милвана, обичана.

