Все повече са хората прекарващи работния си ден в седнало положение пред компютъра. Много често става въпрос за осем и повече часа в една поза, което има своите негативи. С времето започвате да усещате тялото си по-сковано, да изписвате болки в рамената, в кръста и гърба и да се чувствате дискомфортно. Ето защо е хубаво да помислите за инвестиция в обзавеждане конструирано специално за подобна работа. Разгледайте най-новите офис столове в каталога на магазин мебели АРЕНА. Те се различават от класическите по много показатели, за които ще поговорим по-подробно днес.

Какви са особеностите на съвременните офис мебели?

Обзавеждането на което се настанявате когато работите е по-различно не само като дизайн, но и като функции. Офис столовете са изработени така, че да осигурят максимална подкрепа за тялото, което ще прекара в определена поза дълги часове. Именно тяхната ергономичност е това, което ги прави толкова различни. Възможността да бъдат регулирани и нагласени според личните ви предпочитания и нужди. Практичният офис стол може да се коригира на височина или да настроите облегалката.

Така тялото заема по-добра позиция и се минимизира възможността от дискомфорт. Облегалката следва извивките на гърба и осигурява много по-добра опора в лумбалната област. Работните мебели за сядане имат и подлакътници. Те са много важно част от дизайна и практичността на артикула. Може да настроите подлакътниците на подходяща височина, за да може ръцете ви да си почиват и да предотвратите болките в раменната област.

За разлика от класическите столове тези са мобилни и имат монтирани здрави колелца. Благодарение на тях може да се премествате лесно около бюрото, без да ставате всеки път и да извършвате излишни движения. Конструкцията на работната мебел е по-обемна, а дизайнът многообразен. Ще намерите офис оборудване в класически стил и неутралната тапицерия, както и по-съвременни свежи модели.

Правила при избор на работен стол

Идеята да инвестирате ергономична мебел за настаняване е много добра. В случай че работата ви е свързана с прекарване на повече часове пред компютъра, е задължително да сте седнали максимално удобно. Важно е да може да регулирате позицията на тялото посредством механизми. За да изберете подходящ работен артикул е нужно да спазвате няколко правила, смятат от мебели АРЕНА:

търсете издръжлива и качествено изработена мебел – препоръчваме моделите изработени от метал (алуминий), защото са устойчиви и ще издържат без проблем ежедневното натоварване;

дамаската също е важна – най-често хората предпочитат работната мебел да е тапицирана с текстилна дамаска, понеже е мека и приятна на допир не запарва и се поддържа лесно. Има и модерни артикули с мрежеста материя, която е дишаща и много комфортна;

добре е облегалката на офис стол да бъде по-висока и да може да се регулира – когато настроите наклона заключете избраната позиция за повече от удобство;

формата на облегалката трябва да е анатомична – това гарантира добра поддръжка на кръста;

не пренебрегвайте присъствието на подлакътници – те позволяват на ръцете да си почиват и предотвратяват болките в раменете;

дизайн и цвят – при избора трябва да се съобразите с това каква е обстановката и интериорът, в който ще бъде поставена новата мебел. Имате опция да изберете класически дизайн и неутрални цветове като сиво, черно или кафяво. Ако интериорът е по-модерен може да заложите на синьо, червено, жълто и други.

Няма да се затрудните да си изберете подходяща работна мебел с ергономични функции, защото в търговската мрежа има огромен избор. Важно е просто да се запознаете с характеристиките на изделието и да се съобразите с личните си предпочитания.

Какви са предимствата на градинските столове?

В мебелните магазини винаги присъства категория градински столове. Те са конструирани специално за използване в откритите пространства и съответно дизайнът им и техните функционалности са съобразени с това. Градинските мебели са устойчиви на атмосферни влияния, затова не е проблем да бъдат оставени навън при дъжд, слънце или при падане на температурите. Най-често са направени от материали като пластмаса, алуминий, ратан или висококачествена дървесина. Една от основните им характеристики е лесното почистване и поддръжка, за да ги използвате винаги когато решите. Градинските места за сядане също така са изключително практични. Има модели, които могат да се сгъват, а други да се поставят един върху друг, за да пестят място. Вижте още тук.

Модели кухненски столове подходящи за модерния интериор

Щом имате идея да промените обстановката в трапезарията, най-лесно е да инвестирате в нови кухненски столове. Дизайнерите препоръчват да насочите вниманието си към модерните артикули, които ще донесат повече удобства и ще подобрят визията на интериора. Едни от най-харесваните кухненски столове са тези изцяло тапицирани в мека и луксозна дамаска, посочват тук. На вид изглеждат като малко кресло с удобни подлакътници и мека и дълбока седалка. Подобни модели много лесно ще се комбинират както с модерна, така и с класическа дървена маса. Изключително стилни и функционални са местата за сядане направени от прахово боядисан метал с тапицирана седалка и облегалка. Те са невероятно стабилни и устойчиви и са подходящи за модерния интериорен стил.