Деветмесечни близнаци, изоставени още при раждането, от месеци живеят в Националната кардиологична болница в София, където за тях се грижат лекари и медицинският персонал. Макар днес да са напълно здрави, момченцата почти не познават света извън болничната стая, защото животът им преминава между четири стени на стаята там. Майката в началото ги посещавала, но според социалните служби не е в състояние да поеме грижата за тях.

Историята им трогна хиляди хора, след като беше разказана в репортаж по bTV. Отзвукът е огромен, а новините – обнадеждаващи. За близнаците вече е намерено приемно семейство и те няма да бъдат разделяни – нещо, което лекарите и социалните работници смятаха за най-важно. Очаква се 9-месечните момченца да бъдат приети в новия си дом още през следващата седмица – първата им истинска крачка към живот извън болничните коридори.

Феноменът „Бебе на болницата“

Случаят с близнаците не е изолиран. Често медиците в България се оказват първите хора, които даряват нежност на децата, започнали живота си с отхвърляне. Но защо се стига дотук? Социалните работници напомнят, че зад всяко „изоставено“ дете стои една невидима трагедия – на майката. Липса на подкрепа, крайна нищета или психическо отчаяние често диктуват тези болезнени решения.

За съжаление, не всички истории на изоставени бебета в България имат толкова бърз и щастлив обрат. Понякога те започват по един и същ болезнен начин – оставени в кашон, до контейнер за боклук, пред входа на институция или болница. Истории, които се повтарят през годините и напомнят колко крехко може да бъде началото на един човешки живот. Припомняме част от тях, защото познаването на случващото се е първата стъпка към това то да спре да се повтаря. Черната криминална хроника може да се превърне в хроника на надеждата. Защото съдбата доста често дава втори шанс.

Малкото чудо от Айтос

През лятото на 2022 г. новородено момиченце е намерено по улиците на Айтос. Екип на Спешна помощ получава сигнал, че на тротоара на една от улиците в града лежи и плаче малко бебе. Медиците оказват първа помощ и откарват детето в родилното отделение на болницата в Бургас. Момиченцето е прегледано от специалист неонатолог и настанено в отделението по неонатология, където е стоплено и нахранено. Установено е, че е недоносено – родено е в 36-та седмица и тежи едва 2200 грама. По-късно майката е открита, но заявява, че иска детето ѝ да бъде отгледано от по-заможно семейство.

Изоставено до контейнер за боклук

През септември 2024 г. новородено бебе е намерено до контейнер в силистренско село. Жена чува силен детски плач и открива детето. След подаден сигнал то е настанено в неонатологичното отделение в Силистра. Бебето е било с ниска температура, силно измръзнало и със затруднено дишане, а лекарите установяват и че е недоносено. След бързата лекарска намеса състоянието му се стабилизира. По-късно става ясно, че за него са намерени осиновители.

С бележка от "Люлин"

През октомври 2019 г. обществото е разтърсено от два подобни случая в рамките на няколко дни. В столичния квартал „Люлин“ е намерено бебе на около 7–8 месеца, оставено в кошче за автомобил. До него има бележка с кратко послание: „Да се даде на социалните. Успех!”. Детето изглеждало в добро здравословно състояние и личало, че за него са били полагани грижи. То е поето от социалните служби и настанено в дом за медико-социални грижи. По-късно родителите му са установени и задържани, като става ясно, че не са имали възможност да се грижат за него.

Студено отношение в най-топлия град

Още един случай от същия период – този път в Петрич. Пред местната поликлиника е оставено бебе на няколко дни. След подаден сигнал детето е настанено в неонатологията на петричката болница. След престоя в лечебното заведение започва търсенето на приемно семейство, което да му даде шанс за по-спокоен живот.

Подобни истории се появяват периодично в новините – всяка със своята болка, но и със своята надежда. Зад сухите факти стоят съдби на деца, които започват живота си без най-важното – прегръдката на родител. А понякога именно лекарите, случайни минувачи или приемни родители се оказват хората, които първи подават ръка.

Снимка: iStock

Как можем да помогнем?

Като общество често сме бързи в осъждането, но бавни в подкрепата. Ето какво можем да направим в подобни случаи:

1. Подкрепа за приемната грижа: Информирайте се за каузите на Националната асоциация за приемна грижа.

2. Дарение на вещи: Болниците с отделения за изоставени бебета често имат нужда от пелени, козметика и дрешки. Свържете се с неонатологията във вашия град.

3. Не подминавайте плача: Ако чуете или видите нещо нередно, сигналът на телефон 112 може да спаси живот за минути.

