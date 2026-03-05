Петя Буюклиева отваря сърцето си за най-големите болки и победи в „Животът по действителен случай“ тази събота по bTV. "Жената на всички времена" споделя най-големите си болки и победи.

Гласът, който не спира: Петя Буюклиева и нейната 40-годишна „тайна“

Тази събота (7 март), точно в 17:00 ч., в студиото на Александра Сърчаджиева гостува една от най-ексцентричните и обичани певици у нас – Петя Буюклиева. Жената, която е символ на неизчерпаема енергия, ще разкрие как се поддържа огънят в една връзка повече от четири десетилетия.

Заедно със съпруга си Тони Георгиев, Петя е преминала през моменти, които тя самата определя като „шокиращи“. Но голямата изненада в интервюто ще бъде разказът за нейния син. Вместо светлините на прожекторите, той е избрал тишината на лабораториите в Швейцария. Какви революционни лекарства разработва един млад български учен под зоркия (и горд) поглед на своята майка-звезда?

Петя Буюклиева ще говори откровено за най-голямата си загуба – смъртта на своята майка. Певицата ще сподели как е намерила сили да даде прошка на жената, причинила трагедията, и какво се е случило с живота им след този съдбоносен акт на милосърдие.

На 14 октомври 2002 г. тя губи майка си на пътя – блъсната е от 17-годишно момиче.

„Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми. Времето не лекува – никой и нищо не може да замени твоята майка. Предната вечер си говорихме с нея как ще празнуваме 20 г. от сватбата със съпруга ми. На другата сутрин баща ми се обади, за да ми каже, че мама вече я няма“ – сподели преди време певицата в "120 минути"

2-23 пък идва за певицата с една от най-големите радости. Сбъдва се голямата й мечта да има внучка, с която, като порасне, да пеят в дует „Баба ми е фаталната жена“! "Няма да престана да благодаря на Бог и Света Богородица за тази благословия!!! Изпращам ви обич!!!“ – написа певицата по повода в социалните мрежи.

