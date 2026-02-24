Храната винаги е била един от най-мощните начини за свързване с другите, казва психоложката и експертката по човешките контакти д-р Андреа Оскис. В интервю за британското издание „Мирър“ тя разкрива начини за спасяване на интимността чрез споделени хранения.

„Споделянето на храна засилва връзката, независимо на кой етап от връзката се намирате. Помага на двойките да се чувстват по-близки“, уверява психоложката.

За да се укрепят връзките по време на хранене, тя препоръча споделянето на любими ястия.

„Запознайте партньора си с ястия, които предизвикват носталгия и разказват историята за тях. Това позволява на партньора ви да види какво е важно за вас. Ще помогне и за задълбочаване на емоционалната връзка“, допълва специалистката.

Оскис също така настоява за откритост към вкусовете един на друг - проявяването на гъвкавост и готовност да адаптирате хранителните си предпочитания е знак за грижа и уважение към другия човек.

Готвенето заедно и пазаруването на хранителни стоки също насърчават близостта. Психоложката допълва, че за да бъдат резултатни тези стратегии за изграждане и поддържане на интимните отношения, е важно да не се разсейвате от телефона или телевизора си, докато се храните.

