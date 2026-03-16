98-ата церемония на наградите „Оскар“ събра едни от най-големите имена в Холивуд за най-бляскавата вечер в киноиндустрията. Звезди, режисьори и представители на филмовата индустрия се събраха, за да отпразнуват най-добрите филми и изпълнения за изминалата година.

Но след като камерите бяха изключени и звездите напуснаха залата, в социалните мрежи започна да се разпространява снимка, която показва една много по-различна страна на вечерта – без блясък, без пищност.

Снимката, която говори сама

Фотография, споделена в платформата X от американския журналист Мат Неглия, разкрива как изглежда залата на Dolby Theatre след края на церемонията. На кадъра се вижда празната аудитория, а подът и седалките са осеяни с боклуци – бутилки, кутии за пуканки, опаковки от храна и картонени кутии.

Снимката бързо се разпространи и предизвика вълна от коментари онлайн.

Журналистът иронично написа към публикацията си:

„Почистване на ред… всички редове.“

Остра реакция в социалните мрежи

Много потребители критикуваха поведението на гостите, присъствали на събитието. Някои се възмутиха, че посетителите не са изхвърлили отпадъците си в кошчетата.

„Колко трудно е просто да не оставяш боклука си на пода?“ попита един потребител.

Друг коментира:

„Богатите хора винаги оставят мръсотията си на по-бедните да я чистят.“

Някои обърнаха внимание и на иронията, че много холивудски звезди активно подкрепят каузи за опазване на околната среда, докато след събитието залата остава пълна с отпадъци.

Имаше и по-хумористични реакции. Един потребител написа, че почистващият екип заслужава собствен „Оскар“, а друг се пошегува с името на най-големия победител на вечерта:

„Тази вечер беше ‘One Bottle After Another’ (Една бутилка след друга).“

В същото време други уточниха, че снимката е направена в горните редове на залата, където обикновено седят роднини, приятели и поканени гости, а не самите номинирани звезди.

Големият победител на вечерта

Въпреки онлайн дискусиите около състоянието на залата след събитието, церемонията остана запомняща се с големите си победители. Филмът „One Battle After Another“ ("Битка след битка") на режисьора Пол Томас Андерсън грабна общо 6 награди, включително за:

най-добър филм

най-добър режисьор

най-добър адаптиран сценарий

най-добър кастинг

най-добър монтаж

най-добър поддържащ актьор за Шон Пен

С тази победа Шон Пен спечели третата си награда „Оскар“, затвърждавайки мястото си сред най-уважаваните актьори в историята на киното.

Вижте и кои са другите победители от голямата нощ на Оскарите 2026:

