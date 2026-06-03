Елеонора и Кристиян от предаването "Ергенът" 5, които се влюбиха от пръв поглед, продължават своя вълнуващ романс след риалити формата. Двамата се сгодиха, впуснаха се в любовно приключение на Бали, а фенове и последователи не спират да им се радват.

"Всички мъже дразнят. Избери този, който ще те дразни на страхотни места"

Елеонора сподели забавно видео в своя Инстаграм профил, в което показва кадри от пътуването си с Крис и страхотните места, които са посетили заедно. По всичко си личи, че двойката си прекарва чудесно. Забавляват се, изглеждат щастливи и наистина влюбени. Закачливото описание към видеото, че всички мъже дразнят, но трябва да изберем този, който ще ни дразни на страхотни места, е лека препратка към факта, че с Кристиян са имали спорове и малки кризи, но въпреки всичко са успели да разрешат проблемите помежду си. И то на красиви, екзотични и вълнуващи места.

Елеонора набляга на това колко е важно един мъж да може да те заведе на страхотна дестинация, където да си прекарате добре и да създадете безценни спомени заедно. Все пак, всички знаем, че обстановката влияе на настроението. Когато сме напрегнати, не е ли по-добре да сме напрегнати на някой екзотичен плаж?

"Бали е мястото, където музиката среща магията и преживяването е невероятно!" - пише още Елеонора към вълнуващото видео.

Припомняме, че първата двойка, която си тръгна заедно от предаването – Крис и Елеонора, допусна зрителите до своя личен свят, и ги направи съпричастни на момента, в който на остров Бали бизнесмена чу заветното „Да“, отронило се от устните на Нора.

Снимка: Instagram/iStock

Двамата се превърнаха в първата двойка в историята на „Ергенът“ у нас, която стига до годеж месеци след края на предаването. Техните чувства успяха да устоят и извън еуфорията на любовното приключение и към днешна дата двамата вече правят уверени крачки към общото си бъдеще като семейство. „Чувствам, че това е моят човек и искам с него да градя бъдеще“, заяви Крис за Елеонора.