За мнозина чистото и ароматно спално бельо е синоним на подреден дом, но приятният аромат след пране не означава непременно, че всички замърсявания са премахнати. Програмата на 40 градуса е една от най-често използваните, но едно от най-големите порешни сващания е, че тя е достатъчна за старателно изпиране на спалното бельо.

През нощта потта, мъртвите кожни клетки и влагата остават по чаршафите и калъфките за възглавници, особено през лятото, когато се потим повече. Ето защо температурата на пране трябва да се избира не само въз основа на това как изглежда спалното бельо, но и на това какво искаме да премахнем от плата.

Защо прането на 40 градуса често не е достатъчно?

Прането на 40 градуса може да освежи спалното бельо и да премахне част от замърсяванията, но не винаги е достатъчно ефективно.

През топлите месеци проблемът може да бъде още по-изразен. Потта и влажността създават благоприятни условия за натрупване на мръсотия в пространството, където прекарваме много часове всеки ден.

Поради тази причина се препоръчва по-висока температура на пране за повечето памучни спални принадлежности.

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Каква е най-подходящата температура за пране на спално бельо?

Пране на 60 градуса се препоръчва за повечето памучни чаршафи, калъфки за възглавници и завивки.

Тази температура позволява по-ефективно отстраняване на замърсявания, като същевременно спомага за запазване на качеството на плата.

Бялото памучно спално бельо, кърпи и други материали, които го позволяват, могат да се перат на по-високи температури, докато при цветните и по-деликатните тъкани трябва да се внимава и винаги да се спазват инструкциите на етикета на производителя. На хората с алергии се препоръчва редовно да перат калъфките за възглавници, тъй като там се натрупва най-много пот и мъртви кожни клетки.

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Колко често трябва да сменяте спалното си бельо?

Един от най-важните навици за поддържане на хигиена е редовно да сменяте спалното си бельо, а не да чакате, докато изглежда мръсно.

Препоръчително е чаршафите и калъфките за възглавници да се сменят на всеки седем до десет дни, докато възглавниците и завивките се перат няколко пъти годишно, според материала, от

който са изработени, и препоръките на производителя.

През лятото или в домакинства, където хората се потят повече, може да се наложи спалното бельо да се сменя по-често.

Друга често срещана грешка е прекомерната употреба на омекотител за тъкани.

Въпреки че омекотителът прави спалното ви бельо приятно ухаещо и меко, излишният му аромат може да остави следи по влакната. При някои хора може да допринесе и за кожно дразнене.

Ето защо е най-добре да използвате препоръчителното количество перилен препарат и омекотител, заедно с подходящата програма и температура на пране, за да поддържате спалното си бельо чисто, свежо и удобно за спане.