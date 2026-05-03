Бутонът за „бързо пране“ звучи като спасение, когато бързате – но дали наистина върши същата работа като стандартния цикъл? Според експерти от Real Simple отговорът е по-скоро „не“.

Денис Годюнк (Comfort Appliance Repair), Глен Луис (Mr. Appliance) и Стейси Паркър (Poplin Laundry Service) са категорични: бързият цикъл не почиства толкова добре.

Причината е проста – той е по-кратък (15–30 минути), което не дава достатъчно време на препарата да разгради мръсотията и петната.

При стандартното пране дрехите се накисват по-дълго и се въртят повече, което прави почистването по-ефективно. Ако разчитате твърде често на бързия режим, има риск да се натрупа замърсяване, дори и да не се вижда веднага.

Все пак този цикъл има своите плюсове, но трябва да се вземат предвид няколко неща. Той е подходящ за малко количество леко замърсени дрехи – например тениски, носени за кратко, или спешни ситуации, когато наистина времето ви притиска за събитие или повод. Както обяснява Годюнк, мислете за него като за „освежаване“ на дрехите, а не за дълбоко почистване.

Експертите съветват да не претоварвате пералнята, да третирате петната предварително и да използвате по-малко препарат. А за кърпи, дънки или силно замърсени дрехи – по-добре изберете класическия цикъл.