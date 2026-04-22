Не се отчайвайте, ако дрехите ви са променили цвета си по време на пране - има няколко прости трика, които могат успешно да ги възстановят в първоначалното им състояние.

Ако определени цветни дрехи са пуснали от боята си и са оцветили останалите в пералнята, първо трябва да открието „виновникът“ и незабавно да го отстраните от купчината с пране.

След това върнете оцветените дрехи в пералнята. В допълнение към стандартния си перилен препарат, добавете белина – но се уверете, че не съдържа хлор, тъй като това може допълнително да повреди тъканта.

Изключително важно е да реагирате навреме и да не оставяте дрехите да изсъхнат така. Премахването на боята е много по-трудно, след като петната са се втвърдили чрез изсъхване.

Ако обаче дрехите вече са изсъхнали, решението изисква малко повече търпение. В такъв случай трябва да потопите оцветените дрехи във вода, в която предварително сте разтворили прахообразен перилен препарат. Оставете ги да престоят поне осем часа, след което проверете.

Ако цветът не се премахне от първия път, процедурата може да се повтори, докато се постигне желаният ефект.

С навременна реакция и правилен подход, дори подобни инциденти с прането могат да бъдат успешно разрешени.