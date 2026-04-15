На подиумите пролет/лято 2026 безупречният „тих лукс“ отстъпва място на естетика на контролиран хаос, превръщайки намачканите ризи, протритите деним, оцветените маншети и визията „след парти“ в отличителен белег на стила. Докато само преди няколко сезона месецът на модата се свързваше с перфектно изгладени визии и стерилна палитра, сега известните личности се появяват публично с визии, които изглеждат умишлено несъвършени.

Отличен пример е появата на актьора Тимъти Шаламе в Париж, облечен в бомбър яке с „мръсно“ петно ​​на рамото. Дрехата изглеждаше сякаш е преживяла няколко сезона активно носене, въпреки че всъщност това е било намерението на дизайнера.

Prada показа палта с умишлено протрити шевове и маншети, които изглеждаха оцветени с кафе или ръжда, Acne Studios показаха най-„неизпрания“ деним, а Aaron Esh добави забележими петна по дънките.

Експертите отдават популярността на тенденцията на желанието да се „усетят историята“ на дрехата, както и на реакция към прекалено изпипания външен вид. Нещо повече, тенденцията вече се е разширила отвъд гардероба. На ревютата пролет/лято 2026 модели се появиха с разрошени опашки, неравен бретон и грим, който изглеждаше сякаш е нанесен в колата, по път за парти.

Снимка: Pinterest

В същото време изданието призовава за реализъм: „Дори с тази нова интерпретация на „мръсно“, обикновеният човек няма да сложи оцапания си с чай ръкав на масата в конферентната зала, тихо шепнейки: „Това е Prada“ на всеки, който изглежда изненадан. Вместо това, изглежда, че става въпрос за това да бъдете по-малко строги към себе си.“

Намачканата риза вече не е признак на мързел. Опашка, която не е идеално гладка, а по-скоро разрошена, може да бъде признак на индивидуалност. А дънките, които показват следи от износване на коленете и са омекнали с времето, са идеални.

Тази ненденция представлява един вид ретроспекция, която дава на потенциалните купувачи представа как тези дрехи биха могли евентуално да изглеждат. Може би дори е било послание за това как трябва да обичате това, което купувате, достатъчно, за да го носите често. Вместо да се грижим за дрехите, които носим, ​​особено ако са от луксозна модна къща, трябва активно да живеем с тях.

Разбира се, марките понякога са били критикувани в миналото за това, че предлагат „мръсни“ дрехи на прекомерни цени (иронично е също, че хората харчат множество пари за „изцапани с кал“ маратонки), особено дизайнерски марки, които може би не са подходили към тези детайли с чувство за майсторство или оценяване на материалите.

Снимка: Pinterest

Карън Ван Годценховен има теория за това защо тази естетиката се е върнала в този момент. „Мисля, че възраждането е свързано с нашия дематериализиран/задвижван от изкуствен интелект начин на живот и копнежа за несъвършена, ръчно изработена и аналогова работа, неща, които са преживени, а не алгоритмично произведени и програмирани“, казва тя.