На подиумите пролет/лято 2026 безупречният „тих лукс“ отстъпва място на естетика на контролиран хаос, превръщайки намачканите ризи, протритите деним, оцветените маншети и визията „след парти“ в отличителен белег на стила. Докато само преди няколко сезона месецът на модата се свързваше с перфектно изгладени визии и стерилна палитра, сега известните личности се появяват публично с визии, които изглеждат умишлено несъвършени.
Отличен пример е появата на актьора Тимъти Шаламе в Париж, облечен в бомбър яке с „мръсно“ петно на рамото. Дрехата изглеждаше сякаш е преживяла няколко сезона активно носене, въпреки че всъщност това е било намерението на дизайнера.
Prada показа палта с умишлено протрити шевове и маншети, които изглеждаха оцветени с кафе или ръжда, Acne Studios показаха най-„неизпрания“ деним, а Aaron Esh добави забележими петна по дънките.
Експертите отдават популярността на тенденцията на желанието да се „усетят историята“ на дрехата, както и на реакция към прекалено изпипания външен вид. Нещо повече, тенденцията вече се е разширила отвъд гардероба. На ревютата пролет/лято 2026 модели се появиха с разрошени опашки, неравен бретон и грим, който изглеждаше сякаш е нанесен в колата, по път за парти.
В същото време изданието призовава за реализъм: „Дори с тази нова интерпретация на „мръсно“, обикновеният човек няма да сложи оцапания си с чай ръкав на масата в конферентната зала, тихо шепнейки: „Това е Prada“ на всеки, който изглежда изненадан. Вместо това, изглежда, че става въпрос за това да бъдете по-малко строги към себе си.“
Намачканата риза вече не е признак на мързел. Опашка, която не е идеално гладка, а по-скоро разрошена, може да бъде признак на индивидуалност. А дънките, които показват следи от износване на коленете и са омекнали с времето, са идеални.
Тази ненденция представлява един вид ретроспекция, която дава на потенциалните купувачи представа как тези дрехи биха могли евентуално да изглеждат. Може би дори е било послание за това как трябва да обичате това, което купувате, достатъчно, за да го носите често. Вместо да се грижим за дрехите, които носим, особено ако са от луксозна модна къща, трябва активно да живеем с тях.
Разбира се, марките понякога са били критикувани в миналото за това, че предлагат „мръсни“ дрехи на прекомерни цени (иронично е също, че хората харчат множество пари за „изцапани с кал“ маратонки), особено дизайнерски марки, които може би не са подходили към тези детайли с чувство за майсторство или оценяване на материалите.
Карън Ван Годценховен има теория за това защо тази естетиката се е върнала в този момент. „Мисля, че възраждането е свързано с нашия дематериализиран/задвижван от изкуствен интелект начин на живот и копнежа за несъвършена, ръчно изработена и аналогова работа, неща, които са преживени, а не алгоритмично произведени и програмирани“, казва тя.