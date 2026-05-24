На 25 май почитаме третото намиране на главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител. Известно е от евангелията, че той бил обезглавен по заповед на цар Ирод Антипа. След това учениците на Йоан съхранили главата му като светиня.

Йоан Кръстител и Иисус Христос са съвременници и далечни сродници. Според евангелист Лука Йоан се родил шест месеца преди Иисус, пораснал като чист и предан на Божията воля младеж, водил живот на отшелник. Когато дошло време да проповядва на народа покаяние и чистота от греховете, заедно с проповядването той започнал и да кръщава всички, които идвали при него разкаяни.

Това било подготовка на хората за идването на Христос - Месия, Когото по предсказания на пророците от векове еврейският народ очаквал. Затова Йоан е наречен предтеча: той вървял преди Христос и подготвял пътя Му. Един ден Сам Иисус дошъл при река Йордан и също се кръстил от Йоан (като Богочовек Христос е безгрешен и нямал нужда от покайно кръщение, но Той направил това, както казал, "за да се изпълни всяка правда"). По-късно Христос дал най-високата оценка за Кръстителя, като казал: сред родените от жена няма по-голям от Йоан Кръстител.

Църквата почита на първо място сред човеците света Богородица, родила Богочовека, въплътения Божи Син. На второ място и преди всички други светци се почита свети Йоан Предтеча. Затова има няколко празника през годината, посветени на света Богородица, както и няколко, посветени на Предтечата. Това са неговите: зачеване, раждане, кръщаване на Иисус, отсичане на главата на Йоан, както и три пъти намирането й. Тя е пазена от християните като светиня и при различните нашествия в Палестина и околните страни е била скривана и отново намирана заради почитта към Предтечата. Третото намиране на главата му и донасянето й в Цариград станало в 850 г. Това са допълнителни поводи свети Йоан да се почита през годината.