Звездата Дуа Липа и съпругът ѝ, актьорът Калъм Търнър, бяха заснети по време на вълнуващия си меден месец в Италия. Папараци са засякли двойката на Амалфийското крайбрежие, където двамата се отдават на страстни целувки, дълги разговори и определено се наслаждават изключително много на всеки един момент, който прекарват заедно, пише People.

Италия, любов, целувки и море - какво повече му трябва на човек?

Според публикувани снимки младоженците са се отпуснали върху надуваем воден сал в морето край района на Салерно. Двамата са били видени да се прегръщат и целуват, наслаждавайки се на спокойствието и красивите гледки на италианското крайбрежие. За плажния ден Дуа Липа беше заложила на металически златист бански костюм, допълнен с кърпа за глава, докато Калъм Търнър бе избрал класически черни плувни шорти.

Сватба, а после романтика като на кино

Романтичната ваканция идва непосредствено след серия от сватбени тържества. Първо двамата сключиха граждански брак в Лондон на 31 май, а няколко дни по-късно организираха голямо празненство в Палермо, Сицилия.

Връзката между Дуа Липа и Калъм Търнър стана публично известна в началото на 2024 г. След повече от година заедно двамата обявиха годежа си, а през 2026 г. официално станаха семейство. В редки свои коментари за личния си живот актьорът е споделял, че певицата е източник на вдъхновение за него и че въпреки натоварените си графици двамата се стремят да прекарват възможно най-много време заедно.

Меденият месец в Италия е поредното доказателство, че младоженците предпочитат да отбелязват важните моменти в живота си далеч от светлините на прожекторите, наслаждавайки се на компанията си сред живописните пейзажи на Средиземноморието.