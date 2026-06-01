Поп звездата Дуа Липа и актьорът Калъм Търнър са сключили брак, предадоха ДПА и АФП, като цитират съобщения в британските медии. 

30-годишната изпълнителка на хита Houdini се омъжила за 36-годишния актьор от поредицата „Фантастични животни“ Търнър на скромна церемония в кметството на Олд Мерилибон в Лондон в неделя, писа вестник „Сън“.

Според изданието двойката ще организира второ сватбено тържество на италианския остров Сицилия, което ще продължи три дни, пише още БТА.

На церемонията Дуа Липа е била облечена с бяла шапка, сако, рокля и обувки с висок ток, а Търнър избрал тъмен костюм, синя риза и вратовръзка.

Певицата е забелязана да носи букет цветя, докато си тръгва от кметството.

Двамата са заедно от януари 2024 г., а Дуа Липа обяви годежа им в интервю за британското издание на „Вог” през юни 2025 г.

Певицата стана известна с хита си от 2016 г. Be The One, последван от сингъла от 2017 г. New Rules, припомня ДПА.

Оттогава тя спечели няколко награди БРИТ и три статуетки „Грами“, а малко след излизането на третия ѝ студиен албум Radical Optimism през 2024 г., който достигна първото място в класацията за албуми във Великобритания, беше хедлайнер на фестивала „Гластънбъри“. Албумът на Дуа Липа от 2020 г. Future Nostalgia също се качи до първото място в чарта, докато дебютният ѝ едноименен албум Dua Lipa от 2017 г. достигна трето място.

Освен с ролята си в поредицата „Фантастични животни“, Търнър е известен и с участията си в историческата драма The Capture и филмовата адаптация на романа „Ема“ на Джейн Остин. Той е сред фаворитите на букмейкърите за следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, отбелязва ДПА.

Според нови сведения, световната поп звезда и любимият ѝ, актьорът Калъм Търнър, се твърди, че планират сватбата си в оживената столица на Сицилия. Реставрираният хотел Вила Игиеа, легендарният дворец в стил Ар Нуво с изглед към морето, отдавна е смятан за едно от най-емблематичните места в Палермо. Той съчетава сицилианска елегантност от стария свят с кинематографични крайбрежни гледки, което го прави място, което се усеща едновременно много шик и дълбоко романтично.

Източници предполагат, че тържеството може да се проведе в рамките на два до три дни, според съобщенията, между 5 и 7 септември, превръщайки събитието в пълномащабен сватбен уикенд. Трябва да се отбележи, че нищо не е потвърдено официално от двойката. Въпреки това, спекулациите се трупат от месеци - и не без причина.