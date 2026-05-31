Александър Кадиев винаги успява да разсмее или развълнува многобройните си последователи в социалните мрежи. Той често разкрива моменти от личния си живот – акцентирайки върху детайли от своето ежедневие, важни житейски решения или щастливи моменти.

А в последните часове актьорът и телевизионен водещ сподели една наистина вълнуващата новина – той и половинката му Ивелина Чоева очакват бебе!

„Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите…“, написа щастливата двойка към поредицата от кадри, на които изглеждат по-влюбени и щастливи отвсякога. Сашо държи в прегръдките си Ивелина, а ръцете му са поставени върху корема ѝ, оформили сърце.

Следват снимки с целувки и дори в забавни пози – чрез които бъдещите родители изразяват радостта си. А компания в този момент им прави малкия домашен любимец – кученцето Кари.

Новината предизвика вълна от позитивни реакции и поздравления – почитателите не скриха радостта си от предстоящата нова глава в живота на двойката.

Повече от пет години Александър и Ивелина са щастливо влюбени. През 2020 г. те започнаха връзката си – и оттогава насам двамата са неразделни.

Четири години по-късно сключиха брак на красива церемония сред лозята на българска винарна. Последва и меден месец на остров Боракай, Филипините. А сега вече е време и за общ наследник.

Това ще е второ дете за актьора – той вече е горд баща на 11-годишната Кати. Многократно Сашо публично е демонстрирал обичта към дъщеря си, заявявайки, че двамата имат много специална връзка. „Мисля че бащата е много важен за една дъщеря и трябва да ѝ показва всичко, което може да ѝ покаже", казвал е той. И дори е стигал още по-далече с емоционалното признание: „Аз не мога да живея без нея.“