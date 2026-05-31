Един от най-известните и обичани актьори и режисьори в Холивуд днес празнува 96-ия си рожден ден. Клинт Истууд, на когото някога казали, че от него няма да стане актьор, защото е твърде грозен и говори твърде бавно, се превърна в един от символите на мъжествеността през миналия век.

Преди да стане актьор, Истууд е сменил много професии, сред които спасител на плажа, горски пожарникар и общ работник в магазин. Ветеран е от Корейската война и едва не е загинал при самолетна катастрофа, когато бомбардировачът, на който пътувал, останал без гориво и се приводнил аварийно.

Как се става легенда за шепа долари

Снимка: Getty Images

Кариерата на Истууд в киното не започва гладко. Той играе във незначителни роли и няма големи изгледи да се прочуе. Веднъж дори е уволнен от студиото, защото адамовата му ябълка стърчала твърде много.

През 1964 г. актьорът прави големия си пробив и то съвсем случайно. Истууд трябва да играе второстепенна роля във филма „За шепа долари“ на неизвестния дотогава режисьор Серджо Леоне. Главната роля е предвидена за Джеймс Корбин, който обаче иска 25 000 долара. Тази сума е непосилни за студиото, затова се насочват към Чарлс Бронсън. Бронсън се отказва, след като вижда сценария и заявява, че това е най-глупавото нещо, което някога е чел. Така ролята стига до Истууд, който се съгласява да я изпълни за едва 15 000 долара.

Снимка: Getty Images

Днес „За шепа долари“ е класика. Филмът дава началото на нов жанр в киното (спагети-уестърн) и мощен тласък в кариерата на на Серджо Леоне и на Клинт Истууд.

През годините след първия му проект с Леоне, актьорът се превръща в най-разпознаваемото лице в уестърните. Образът на силния груб мъж му печели роли и в други големи филми, като „Мръсния Хари“ и „Бягство от Алкатраз“.

Имал е възможност, но е отказал, да играе ролите на Джеймс Бонд, Супермен и Джон Маклейн („Умирай трудно“).

Клинт Истууд като режисьор

Талантът на Истууд не е ограничен само в ролята му на актьор. През 1971 г. той се пробва и като режисьор на филма „Пусни „Мисти“ за мен“. Успехът на трилъра му показва, че е тръгнал по правилен път.

Снимка: Getty Images

През следващите години Клинт Истууд режисира хитове като „Мостовете на Медисън“, „Реката на тайните“, „Момиче за милион долара“, „Гран Торино“, „Американски снайперист“ и „Съли: Чудото на Хъдсън“.

През 2006 г. Истууд изпълни смелия проект за филмите „Знамената на бащите ни“ и „Писма от Иво Джима“, които разказват за една и съща повратна битка във Втората световна война, показана от гледната точка на американските и на японските войници.

Снимка: Getty Images

Режисьорската кариера на Истууд му е донесе 4 награди Оскар – два за филма „Момиче за милион долара“ и два за „Непростимо“.

Неуморният Клинт Истууд

Макар и 90-годишен, Истууд продължава да е активен и енергичен. Миналата година излезе филмът му "Случаят Ричард Джуъл", който беше номиниран за "Оскар".

Снимка: Getty Images

На премиерата на филма Клинт Истууд дойде заедно с майката на покойния Ричард Джуъл, който спасява много животи, като открива заложена бомба, но после несправедливо е обвинен, че самият той я е сложил, за да се превърне в герой.