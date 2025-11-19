Нееднократно Виена е оглавявала класациите за най-добрите за живеене градове в света. И въпреки че тази година отстъпи първенството на Копенхаген, австрийската столица триумфира като туристическа дестинация – особено сред поколението над 60 години.

Любопитно с какво тази възрастова група е толкова привлечена от - и какво могат да научат по-младите поколения по въпроса. През 2024 г., дори е поставен нов рекорд на посещения – от над 18,9 милиона нощувки.

Ето какво предлага австрийската столица.

Сигурност и удобството

Виена е значително по-популярна сред тази целева група, в сравнение с други големи градове като Берлин, Париж или Лондон, именно заради сигурността, комфорт и надеждната инфраструктура.

Летището е в близост до града - така че дори най-кратките пътувания не са стресиращи. А централното разположение на множество забележителности, ресторанти и магазини е огромно предимство.

Снимка: iStock

Преживявания

Любопитно е, че поколението 60+ обича удобствата, но не иска просто „да си почива“. Вместо да разглежда само забележителности, много от хората искат активно да усетят дестинацията. За това отношение дори вече има термин: „sight-doing“. Т.е става въпрос за „запомнящи се преживявания“.

Насладата е на първо място

Подобно запомнящо се преживяване например е посещението на прочутото Café Landtmann. Разположено в централната част на града и датиращо още от XIX век, кафенето и днес остава популярно сред широка публика. И е прочуто не само заради известните личности, които са го предпочитали - като Зигмунд Фройд, Густав Малер, Феликс Залтен, но и заради вкусните изкушения. Като перфектно оформените понички например - австрийски специалитет с розова глазура и пълнеж от пандишпан, шоколад, конфитюр, ром или пунш.

Интересно за посещението е и Café Vollpension. В него възрастни жени приготвят и сервират своите кулинарни произведения в атмосфера с еклектичен винтидж чар.

Снимка: iStock

Под улиците на Виена

Има и един друг, необичаен начин да се види градът. Той изисква малко повече смелост, но определено си заслужава - при обиколките на „виенския подземен свят“ се слиза в скрити мазета и мрачни катакомби. Някои някога са били тайни барове или аптеки, други са служили за укритие по време на война, трети – за скривалища на контрабандисти.

Снимка: iStock

Между подземните дълбини и сладкарското изкуство

От Falstaff Travel споделят, че има още безброй възможности градът да бъде преживян в истинския смисъл на думата. Както и човек да се наслажди на почивките между малките приключения в пълен комфорт. И всичко - примесено с щипка виенски хумор.

Във видеото - вижте още едно от най-старите заведения във Виена. в което може да опитате истински виенски шницел:

