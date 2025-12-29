Модел, актриса и певица, Брижит Бардо имаше много житейски роли, но и една, с която не искаше да бъде известна - майката. "Не съм създадена да бъда майка," пише тя в мемоарите си от 90-те години Initiales B.B. Въпреки това, тя и тогавашният ѝ съпруг Жак Шарие имат син - Никола-Жак Шарие.

Брижит Бардо почина на 91 години и светът загуби една от най-големите икони на XX век.

Детето, родено не в болница, а у дома

Отгледан от баба и дядо

Опит за самоубийство

"Знам, че е ужасно да го призная, но не съм достатъчно пораснала, за да се грижа за дете" - това пише известната актриса в мемоарите си. От книгата стават ясни много скрити истини за живота на актрисата като майка. За някои от тях светът никак не е готов!

Брижит Бардо има 4 брака:

с режисьора Роже Вадим от 1952 до 1957 г.

от 1952 до 1957 г. с актьора Жак Шарие от 1959 до 1962 г.

от 1959 до 1962 г. с германския милионер Гюнтер Закс от 1966 до 1969 г.

от 1966 до 1969 г. с бизнесмена Бернар д'Ормале през 1992 г.

Раждане у дома

Брижит и Шарие посрещат сина си Никола в Париж на 11 януари 1960 г. Той се ражда в домашна обстановка. Според The New York Times, Никълъс е роден в апартамента на тогавашната двойка в Париж и е тежал 7 паунда,което се равнява на 3017 г. В мемоарите си Бардо говори остро за бременността си и подчертава липсата на желание да стане майка. "Гледах се в огледалото - плоският ми корем беше моят скъп приятел, когото щях да затворя с капак, като в ковчег".

Отгледан от баба и дядо

Грижите за Никола поемат родителите на баща му. Така синът на Брижит Бардо е отгледан повече от баба си и дядо си, отколкото от собствените родители. Бардо и Шарие се развеждат през 1962 г. Когато това се случва, бащата взема попечителството над Никола. И по това време той продължава основно да живее при родителите на баща си, пише People.

"Не споменавах Никола, защото имах нужда от подкрепа. Не можех да бъда и да му дам корени, защото аз самата бях напълно изкоренена, небалансирана, изгубена в този луд свят."

Актрисата молила своя лекар за морфин, за да предизвика спонтанен аборт, пише BBC.

След разводa Никола не вижда майка си десетилетия наред.

Аборти и опит за самоубийство

Мемоарите на Бардо, в които говори за сина си, са едно от най-скандалните четива по темата. Тя споделя, че е направила два аборта преди бременността, която е износила до термин. Един от тях е бил почти фатален, според Newsweek. В книгата си тя разкрива, че е направила опит за самоубийство, защото Шарие ѝ е забранил да продължи да се снима във филми, за да може да имат бебе.

"Исках да се освободя във всеки смисъл на думата. Исках, но не можех, защото бях затворник на славата си, затворник на тялото си, лицето си, детето си," пише тя.

Никола и Шарие завеждат дело срещу Бардо заради книгата за нарушаване на личното пространство. В книгата френската актриса твърди, че бившият ѝ съпруг е бил насилник и сравнява бременността си с Никола с "тумор, който расте вътре в мен".

Никола съди Бардо за емоционална травма, когато тя публикува автобиографията си, в която заявява, че би предпочела да "роди малко куче". По-късно парижки съд разпорежда Бардо да плати около 40 000 долара глоби.

Въпреки трудното си минало, Бардо и Никола успяват да възстановят връзката си под някаква форма. През 1992 г. Бардо се омъжва за последния си съпруг Бернар д'Ормале в Норвегия. Това се случва на място, близко до това, където живее Никола и семейството му. "Две седмици след като се запознахме, Брижит се обади на Никола, защото искаше той да се срещне с мен, и се съгласихме да отидем да го видим в Норвегия", каза д'Ормале пред People през 1992 г. "Точно преди да тръгнем, тя каза: 'Защо не се оженим, докато сме там?' Така и направихме. Но тихо. Не съм човек за светлината на прожекторите. Само близките ни приятели знаеха."

По-късно Бардо дава едно важно и сериозно обещание на сина си - да не споделя нищо повече за него в интервюта. И го спазва. Той пък й прави друг подарък. Чрез неговите наследници, тя става баба и прабаба.

