Силвена Роу винаги е показвала своята ангажираност към всичко актуално – често в социалните мрежи тя споделя свои размисли по най-различни въпроси. Освен съвети за здравословно хранене и дълголетие, Силвена нерядко заема и гражданска позиция, коментирайки случващото се около нея.

Чаровната кулинарка не остана равнодушна и към обстановката в Дубай след серията ракетни и дронови атаки, прихванати от противовъздушната отбрана на Обединени арабски емирства. Силни експлозии бяха чути в Дубай, Доха и Манама, след като Иран предприе редица удари срещу съседите си в региона на Залива, в отговор на американско-израелската атака срещу Ислямската република. Има българи, които са блокирани в Дубай и Израел.

Силвена Роу живее над 10 години в далечната арабска страна, където практикува това, което най-добре умее – готварското изкуство. И често разказва за живота си там – моменти от своето ежедневие или неща, които силно са я впечатлили.

„Не се страхувам“, категорично заяви тя в "Тази сутрин". „Въпреки че вече чух няколко експлозии в небето. Но се чувствам сигурна, защото Дубай е силно защитено място.“ И дори отива по-далеч, казвайки, че „такава устойчивост няма никъде и че "не бих избягала със сигурност".

Снимка: instagram.com/chefsilvena

Силвена не пропусна да информира и многобройните си последователи в социалните мрежи за случващото се в Дубай. И сякаш за да разсее излишните тревоги, акцентира върху чуруликането на птичките около нея. „Чувате ги, нали?“, пита тя с усмивка.

Кулинарката разказа и за десетките хора от България, които лично се свързвали с нея, за да споделят, че в консулството в Дубай и посолството в Абу Даби „не вдигат телефоните си“. Ето защо Силвена се обръща към въпросните институции, призовавайки ги да отговорят и успокоят загрижените хора.

Деликатно обръщение Силвена Роу прави и всички инфлуенсъри и създатели на съдържание, живеещи в региона. „Нека изберем отговорността пред страха. Историите, които споделяме, оформят начина, по който хората се чувстват и как възприемат този град. Вместо да засилваме тревожността или спекулациите, нека отразяваме реалността, която преживяваме всеки ден - един динамичен, безопасен и изключителен начин на живот", пише тя.

Освен успешен кулинар и ангажиран гражданин, Силвена е и щастлива съпруга и майка на двама големи синове. И баба – при това на четирима внуци. През 2020 година Силвена Роу стана баба за първи път на момиченце, а само две години по-късно посрещна и втората си внучка. А преди около месец тя се похвали и вече е баба и на близнаци.

Какво още сподели Силвена Роу - вижте във видеото:



