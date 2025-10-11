Популярната кулинарка Силвена Роу навлиза в нов и интересен етап от живота си - става Почетен професор на практика в Университета по хранителни технологии – Пловдив, най-големия университет по хранителна технология на Балканите.

Силвена Роу вече е почетен професор и е изключително развълнувана от случващото се. Тя няма търпение да го сподели със своите фенове и последователи в социалните мрежи, за да изрази радостта и благодарността, които изпитва. Шеф Роу публикува снимки с емоционален текст в личната си Фейсбук страница. Ето какво сподели тя със своята аудитория:

"Толкова съм щастлива и смирена да споделя, ме бях удостоена с Почетен професор на практика в Университета по хранителни технологии – Пловдив, най-големия университет по хранителна технология на Балканите. Това е огромна чест за мен!

Какво предстои?

Ролята на Силвена Роу ще бъде да работи с академичния състав - професори, академици, доценти, за да създадат магистърска програма на тема "Храна за дълголетие и биохакинг"

"Освен това ще разработим и специализиран курс за всички, които желаят да обогатят своето образование и професионална квалификация с тези съвременни знания. Щастлива съм, че ще мога да допринеса с моя дългогодишен опит като водещ световен специалист и шеф в областта на биохакинга и храненето за дълголетие, както и вече преподавател в Женевския колеж по науки за дълголетието, където преподавам на английски език курса „Храна за дълголетие“, обяснява Силвена Роу.

Тя добавя още, че това събитие ще остане един от най-ценните и специални моменти в живота й. Срещата с над 600 студенти, тя описва като "Преживяване, което ще помня завинаги. Те ми казаха, че са се вдъхновили от думите ми, но истината е, че аз бях още по-вдъхновена от тяхната енергия, сила и страст, категорична е Роу.

